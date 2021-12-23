/667837/طارق-نصير-يشكر-رئيس-البرلمان-الأردني-ويؤكد--نسعى-لتحقيق-التكامل-العربي-في-كل-المجالات

أكد النائب طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان العربي، على أهمية الدور الكبير الذي تقوم به المملكة الاردنيه الهاشمية في تعزيز التضامن العربي ودعم مسيرة العمل العربي المشترك، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، موجها الشكر لعبد الكريم الدغمي رئيس مجلس النواب الأردني لدعوته لرئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له لعقد الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت اليوم الخميس بقاعة مجلس النواب الاردنى.

البرلمان العربي

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة النائب طارق نصير ضمن وفد البرلمان العربي

وأوضح النائب طارق نصير، ان انعقاد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي استعرضت توصيات اللجنة لعقد المنتدى العربى حول متطلبات تعزيز التكامل الاقتصادى بين الدول العربية ودور القطاع الخاص فى تعزيز التجارة البينية، وكذلك اعداد مشروع قانون استرشادي عربى فى مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا اعتماد مشروع محاور تقرير الحالة الاقتصادية فى العالم العربى عام 2021.

وثمن اللواء طارق نصير بالدور الكبير الذي يقوم به البرلمان العربي برئاسة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي وحرصه على تعزيز وترسيخ علاقات التنسيق ‏والتعاون بينة وبين مجلس النواب الأردني والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لخدمةً قضايا الأمة العربية

مؤكدا أن البرلمان العربي يحرص دائما على تعزيز التطورات التي تشهدها الأمة العربية المشاركة في تكوين الوعي لدى الشعوب العربية بمسيرة العمل العربي المشترك، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة العربية مع تحقيق التكامل الاقتصادي والتكافل الاجتماعي والتنمية المستدامة، وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية.