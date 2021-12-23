/667838/وفد-تنسيقية-شباب-الأحزاب-والسياسيين-يشارك-في-احتفال-اليونسيف-بالعام-الـ-٧٥-لانطلاقها

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل منظمة اليونسيف بمرور ٧٥ عام على تأسيسها، الذي تم برعاية السفير سامح شكري وزير الخارجية، وبحضور والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد كبير من والسفراء والشخصيات العامة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة وفد التنسيقية فى حفل مرور 75 على تأسيس اليونيسيف

مرور 75 على تأسيس اليونيسيف

ضم وفد التنسيقية النواب أميرة صابر، محمد عبد العزيز، نشوى الشريف، دعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ويوستينا جورج، وغادة فتحي، ونجوى إبراهيم، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن نائب التنسيقية بمجلس النواب محمد إسماعيل تقدم بطلب الإحاطة موجها وزير التربية والتعليم بشأن سياسات إدارة مدارس ٣٠ يونيو حيث انه في يوم ٢٨ اكتوبر ۲۰۲۱ ، تم تكليف مدير تنفيذي لمدرسة المنارة أحدى مدارس 30 يونيو، وتم عمل إقرار استلام عمل له في ذات التاريخ براتب يصل إلى 50 ألف جنية.

ونوه ان ذلك يأتي دون أي أعلانات أو مسابقات لوظيفة المدير التنفيذي و تم التعاقد بالأمر المباشر على الرغم من أن مرتب المدير التنفيذي السابق كان ١٢,٥ الف جنيه . علما بأنه كان يعمل كمدرب في المملكة العربية السعودية وهو حاصل على ليسانس آداب انجليزي جامعة بنها خریج ۲۰۰۹، ومواليد ١٩٨٠، وعمل كمدرس في مدرسة جيت واي من ٢٠١٨ حتی ۲۰۲۱ مما ينفى عامل الخبرة في إدارة المدارس بالإضافة الي عدم إقرار أي زيادات للمدرسين بالمدرسة.

نائب التنسيقية يحاسب وزير التعليم: كيف يحصل مدير مدرسة علي ٥٠ الق جنيه في الشهر «ايه امكانياته» وكذلك تم منع مدير الموارد البشرية الذي يعمل بالمدرسة منذ ٢٠١٦ من دخول المدرسة بالمخالفة للقانون و دون أي سند بالإضافة من أن عقد المدير التنفيذي غير موجود بإدارة الموارد البشرية بالمدرسة منذ توقيعه. وطالب النائب محمد اسماعيل بأحالة طلب الأحاطة لمناقشة في اللجنة المختصة لبحث آلية التعينات بمدارس 30 يونيو و وضع حلول لتلك المشكلة.