معلومات الوزراء: 69.5% نسبة رضاء المصريين عن جهود الحكومة لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وبسؤال المواطنين حول هذا الشأن، أظهرت النتائج أن 69.5% من المواطنين بالعينة قيموا جهود الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا بالجيدة، وذلك خلال ديسمبر 2021، وبارتفاع قدرة 13 نقطة مئوية مقارنة باستطلاع نوفمبر من العام نفسه والذى بلغت به هذه النسبة 56.2%.
يشار إلى أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه عن طريق الهاتف المحمول مطلع ديسمبر الجارى، على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر فى جميع محافظات الجمهورية.
ويأتى ذلك فى إطار خطة شاملة ومتكاملة تبنتها الدولة المصرية منذ بداية أزمة فيروس كورونا لاحتواء ومكافحة انتشار هذا الفيروس وسلالاته المتحورة، تواصل الحكومة جهودها المستمرة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية وتدابير احترازية بما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة وسلامة جميع المواطنين فى المقام الأول مع الحفاظ فى الوقت نفسه أيضا على تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم التأثير على المستوى المعيشى للمواطنين.
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