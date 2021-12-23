الأوقاف: نفذنا خطوات كبيرة لتنمية الصعيد وأنشأنا 6648 وحدة سكنية

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الأوقاف، فى تصريحات اليوم الخميس، أن الوزارة انتهت فى مجال التنمية بالصعيد من تنفيذ 11 مشروعا بمحافظات الوجه القبلى على النحو التالى:

تم إنشاء 4920 وحدة سكنية بمشروع إسكان الصداقة (1) و(2) بأسوان، وتم إنشاء 1068 وحدة سكنية بمشروع إسكان الشباب بالمنيا، وتم إنشاء 484 وحدة سكنية و34 وحدة إدارية بأبراج ماقوسة بالمنيا، وتم إنشاء سوق متكامل 382 باكية و14 ثلاجة بماقوسة بالمنيا، وتم إنشاء 132 وحدة سكنية و23 وحدة إدارية ببرجى الفردوس والبستان بقنا، وتم إنشاء 30 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بمول البستان بالوادى الجديد، وتم إنشاء 38 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بمول القصير بالبحر الأحمر.

وتم إنشاء 44 وحدة سكنية بعروس البحر بالغردقة بالبحر الأحمر، وتم إنشاء 80 وحدة سكنية بجوهرة القصير بالبحر الأحمر، وتم إنشاء مدينة الحرفيين المرحلة الأولى 420 ورشة و39 محلا تجاريا و21 وحدة إدارية بالغردقة بالبحر الأحمر.

وأضاف أنه جار العمل فى 5 مشروعات تنموية أخرى على النحو التالى:

مبانى خدمات الصداقة (1) و(2) بأسوان، وإنشاء 300 وحدة سكنية و33 محلا تجاريا بأبراج سما أسوان، وعمارة سكنية بشارع عبد السلام عارف ببنى سويف، والمرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة 500 ورشة بالبحر الأحمر.

وتابع: أما فى فى مجال البر، فقد تم صرف 100 مليون جنيه فى إطار مبادرة "سكن كريم" بخمس محافظات بالوجه القبلى من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتم صرف 175 مليون جنيه بروتوكول لبناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية معظمها لقرى الوجه القبلى، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، منها 6 مدارس بمحافظات الصعيد هى:

"مدرسة نزلة العوامر - تعليم أساسى - مركز ديروط - أسيوط، ومدرسة عبد الكريم عمرى الابتدائية المشتركة - نزلة القداديح - مركز أبنوب - أسيوط، ومدرسة المندرة قبلى الجديدة للتعليم الأساسى - مركز منفلوط - أسيوط، ومدرسة نجع كيريت تعليم أساسى - الحرجة البحرى - مركز البلينا - سوهاج، ومدرسة العتامنة الابتدائية الجديدة - العتامنة - مركز طما - سوهاج، ومدرسة الخور قبلى الابتدائية الجديدة - العباسية - مركز كوم امبو – أسوان.

كما يجرى العمل بـ 5 مدارس أخرى بـ3 محافظات منها أربع مدارس بمحافظات الصعيد هى: مدرسة عزبة الملك تعليم أساسى - كفر الصالحين - مركز مغاغة - المنيا، ومدرسة عزبة الزرابى تعليم أساسى - بنى حسن الشروق - مركز أبو قرقاص - المنيا، ومدرسة جزيرة شندويل الابتدائية الحديثة - جزيرة شندويل - مركز سوهاج، ومدرسة الخنانسة شرق الجديدة تعليم أساسى - الخنانسة - مركز المنشأة - سوهاج، وتم صرف 32,609,674 جنيها فى بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لأهالى حلايب.

وأشار وزير الأوقاف إلى انه تم صرف 5 ملايين جنيه لمتضررى السيول والأمطار بمحافظة أسوان، وجار صرف خمسة ملايين أخرى، وأنه تم صرف 355 ألف جنيه لمتضررى حادث قطار سوهاج.

وفى مجال عمارة المساجد: تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم 760 مسجدا من 2014م حتى تاريخه، بتكلفة تقدر بنحو 517 مليون جنيه من موازنة الوزارة ومواردها الذاتية، وجار العمل فى 158 مسجدا إحلالا وتجديدا وصيانة وترميما بتكلفة تقدر بنحو 238 مليون جنيه، كما تم افتتاح 935 مسجدا فى الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 24 ديسمبر 2021م، منها 655 مسجدا إحلالا وتجديدا، و79 مسجدا صيانة وترميما، وتم فرش 1288 مسجدا من سجاد (المحراب) الذى ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية

وفى إطار جهود الوزارة فى مجال البر وخدمة المجتمع والعناية بالأسر الأولى بالرعاية تم صرف ما يزيد على 400 مليون جنيه فى هذا المجال منها 70 مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة على النحو التالى:

تم صرف(50 مليون جنيه لدعم صندوق (عطاء) لذوى القدرات الخاصة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وصرف 25 مليون جنيه لبروتوكول بناء المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية ليصل إجمالى ما تم صرفه لبناء المدارس 175 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 8 مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، فى حين يجرى العمل بـ 5 مدارس أخرى بـ3 محافظات، وتم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة "نور حياة" من خلال صندوق تحيا مصر، وتم صرف 5 ملايين جنيه لمتضررى السيول والأمطار بمحافظة أسوان، وجار صرف 5 ملايين أخرى، وتم صرف 37.325.858 جنيها من باب القرض الحسن بدون أى مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى، وتم صرف 17.507.067 جنيها، لتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدا وعينا، وصرف 60 مليون جنيه مساعدات لأهالى غزة، كما تم استخراج 40 ألف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة والأولى بالرعاية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بتكلفة بلغت 2.500.000 جنيه، كما تم دعم نقابة القراء بـ 400 ألف جنيه، وتم صرف 355 ألف جنيه لتعويض متضررى حادث قطار سوهاج.