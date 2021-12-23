الرعاية الصحية تكشف رحلة شفاء الطفلة مريم فى 50 يوما داخل الحضانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إنقاذ حياة مولودة غير مكتملة الوزن والنمو، على يد الفريق الطبى المتميز بقسم الرعاية المركزة للأطفال وحديثى الولادة بمستشفى الحياة بورفؤاد، التابع لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، أول محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





وأوضح بيان الهيئة، أنه تم إنقاذ حياة المولودة "مريم"، التى تم إدخالها حضانة مستشفى "الحياة بورفؤاد"، لعدم اكتمال وزنها والعمر الرحمى لها، بعد أن تم استقبالها فى حالة حرجة، حيث كانت تعانى من صعوبة شديدة بالتنفس من الدرجة الرابعة واختناق شديد وزرقة ناتجة عن ولادة متعسرة بعد وفاة توأمها بعد الولادة مباشرة.

واستكمل البيان، تمكن الفريق الطبى من متابعة حالة الطفلة "مريم" ورعايتها بالحضانة، ابتداءًا بوضعها على أجهزة التنفس الصناعى الاختراقية، مرورًا بإعطاء حقن لمساعدة الرئتين على الاكتمال الوظيفى، وصولًا إلى التعامل اللحظى مع مشاكل النزف المتكرره نتيجة عدم اكتمال وظيفه عوامل التجلط بالدم، حتى تخطت مراحل صعوبات الرضاعة ونقص الوزن الشديد، وصعوبات البلع، فيما تم متابعة فحوص الطفلة مريم من أشعات على الصدر وإيكو على القلب ورنين مغناطيسى على المخ، وغيرها من الفحوصات العاجلة، وذلك مع الالتزام بكافة البروتوكولات العلاجية ومراعاة كافة تدابير مكافحه العدوى داخل الحضّانة، حتى تماثلت للشفاء التام دون أى مضاعفات بعد أكثر من 50 يوم رعاية داخل حضَّانة مستشفى "الحياة بورفؤاد" ببورسعيد.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، كل الشكر والتقدير لجميع لجميع الأطقم الطبية بمستشفى "الحياة بورفؤاد" ببورسعيد.

وثمن تفانيهم فى العمل وجهدهم الدؤوب لإنقاذ حياة المولودة التى استمرت داخل حضانة المستشفى تحت الملاحظة الدقيقة، لمدة أكثر من 50 يوما وهى أقصى فترة تم وضع مولود فيها فى الحضانة تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكدًا تميز كافة الكوادر الطبية من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحى الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن الاهتمام بصحة الأم ووليدها ركيزة هامة فى تقديم الخدمة الطبية اللائقة بالمستشفيات التابعة للهيئة، فخلال الافتتاحات الرئاسية، أمس، تم افتتاح مستشفى إيزيس التخصصى، كأول مستشفى متخصص فى مجال النساء والتوليد لخدمة أهالى إقليم الصعيد تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، إلى جانب مستشفى الأطفال التخصصى، بمحافظة الأقصر، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الدولة المصرية لخدمة المرأة ووليدها بشكل عام وإقليم جنوب الصعيد بشكل خاص.