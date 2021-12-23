ننشر قيمة اشتراك مشروع التأمين الطبى لهيئة تدريس التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - الجدير بالذكر أن صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، برئاسة محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الأساتذة المُتخصصين، تم إنشاؤه بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وناقشت إدارة الصندوق العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبى كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.

وأوضح هشام المناوى نائب رئيس الصندوق، أن الصندوق يُقدم العديد من المزايا للأعضاء، ومنها: تغطية شاملة للخدمات المُقدمة للعضو حتى 250 ألف جنيه سنويًا، وتشمل الكشف فى عيادات الأطباء والاستشاريين والعيادات الخارجية، وكذا الأشعة التشخيصية والتحاليل الطبية والفحوص المعملية، وجلسات العلاج الطبيعى بالمراكز المُعتمدة، فضلًا عن إجراء العمليات الجراحية، وفتح غرفة العمليات والاستشاريين وأطباء التخدير والمُساعدين والأدوية والمُستلزمات الطبية والتمريض ومصاريف الإقامة بالمستشفى لمريض مُقيم بالدرجة الأولى المُمتازة (غرفة مُفردة)، بالإضافة إلى الإقامة بالرعاية المُركزة بحد أقصى 21 يومًا لكل حالة دخول، وإجراء المناظير (التشخيصية والعلاجية)، وغيرها من الخدمات.

ويشمل نطاق التغطية الطبية للأعضاء، داخل جمهورية مصر العربية بكافة المحافظات وفى أغلب المستشفيات الخاصة، وعلى الرغم من أن الشبكة الطبية لشركة "مصر للتأمين" تُغطى معظم المستشفيات والمراكز الكبرى فى مصر، إلا أنه تم منح العضو حق استرداد (70%) من القيمة المدفوعة، فى حال إن كانت الخدمات الطبية المؤداة خارج تلك الشبكة.

وأشار عاطف العوام أمين الصندوق، أن ‎مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، حدد قيمة الاشتراك السنوى للعضو، بعد قيام الصندوق بتقديم الدعم المادى اللازم، والتى جاءت على النحو التالى:

الأعضاء حتى سن (30) سنة : 2000 جنيه.

الأعضاء من سن (30) سنة حتى (40) سنة: 2400 جنيه.

الأعضاء من سن (40) سنة حتى (50) سنة: 4400 جنيه.

الأعضاء من سن (50) سنة حتى (60) سنة : 5200 جنيه.

الأعضاء أكثر من سن (60) سنة : 6880 جنيها.

وأكد عاطف العوام على استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هى، حيث إن الاشتراك فى صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع لوزارة التعليم العالى يعُد اختياريًا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذى تُغطيه الصناديق بالجامعات.

ونوه د. محمد يوسف المدير التنفيذى للصندوق إلى أن الخدمات الصحية المُقدمة حاليًا تأتى ضمن المرحلة الأولى للمشروع، وسيتبعُها إعداد دراسة إكتوارية، وبناءًا على عدد المُشاركين، سيتم ضم عائلات السادة أعضاء هيئة التدريس فى المرحلة الثانية.

وقال إبراهيم عبدالعاطى المدير الإدارى للصندوق، إنه يمكن تحميل تطبيق شركة مصر للتأمين itfusion misr healthcare (MHN) من خلال Play Store عبر الرابط التالى من هنا

أو تحميله من Apple Store من خلال الرابط التالى من هنا ثم إدخال اسم المُستخدم [email protected] وإدخال كلمة المرور 12345 حتى يتمكن العضو من معرفة كافة المستشفيات والاستشاريين والمعامل ومراكز الأشعة المُتعاقدة مع الشركة ‎بأنحاء الجمهورية، وكذلك تحديد آليات التشغيل للكشف الطبى وصرف الأدوية من الصيدليات والمعامل والإشاعات.

كما يُمكن للعضو الإطلاع على التفاصيل الكاملة لتغطية الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، من خلال الموقع الإلكترونى لشركة مصر للتأمين من هنا وسيتم إتاحة كافة البيانات وغيرها من الأخبار المُتعلقة بالصندوق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق من هنا بدءًا من 1/1/2022.

وأضاف المدير الإدارى للصندوق، أنه مع بدء إطلاق الموقع الإلكترونى للصندوق السبت المقبل الموافق 25 ديسمبر، سيتمكن من يُريد الاشتراك فى الصندوق، تسجيل بياناته على نموذج مُعد مسبقًا لذلك، وإدخال اسمه على الموقع الإلكترونى ودفع قيمة الاشتراك من خلال الموقع مباشرةً، حيث سيتم تفعيل خدمة التأمين الطبى بدءًا من 1/3/2022 حتى 28/2/2023 للسنة الأولى عند وصول عدد المشتركين للعدد المُناسب؛ لبدء تفعيل الخدمة.

وأشار إلى أنه تم تخصيص خط ساخن على رقم 16431 للرد على أعضاء الصندوق فقط، وكذلك تخصيص رقم "واتس اب" خاص بالصندوق ورقمه 01060555750 وسيتم تفعيله بدءًا من 1/1/2022، موضحًا أن إدارة الصندوق ستقوم بعقد عدة ندوات للتوعية بمزايا الاشتراك فى الصندوق والخدمات التى سيُقدمها فى مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة القادمة.

وأوضح عادل عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن الصندوق تم إنشاءه بناءًا على القانون رقم 162 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والذى تضمن إنشاء صندوق لرعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى؛ بهدف تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وهو صندوق مُكمل للمزايا التى يحصلون عليها حاليًا من الصناديق المُنشأة لهذا الغرض.

وتابع: أى أنه يُقدم مزايا إضافية صحية واجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين، ويتم تمويل الصندوق الجديد طبقًا للقانون واللائحة التنفيذية من المصادر الآتية: 5% من الموازنة اللازمة لإنشاء كل فرع من فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، و2% سنويًا من الرسوم الدراسية التى تقوم بتحصيلها أفرع الجامعات الأجنبية من الطلاب والدارسين بجميع البرامج، والرسوم المفروضة على طلاب الإشراف الخارجى التى تُحددها اللائحة التنفيذية، واشتراكات سنوية من أعضاء الصندوق؛ وذلك بهدف الحفاظ على استمرارية الصندوق فى أداء الدور المنوط به فى توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين.