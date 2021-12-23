مدبولى يشيد باختيار القاهرة لاستضافة الدورة 12 للمنتدى الحضرى العالمى

وأشاد رئيس الوزراء بقرار برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) باختيار مصر لعقد المنتدى للمرة الأولى فى بلد إفريقى منذ انعقاده فى نيروبى عام 2002.
وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على الجهود الكبيرة المبذولة من كل من وزراء: الخارجية والتنمية المحلية والإسكان، من أجل استضافة مصر لهذا المنتدى العالمى الهام، موجها لهم الشكر.
وقال السفير نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: إنه سيتم عقد المنتدى الحضرى العالمى الثانى عشر بالشراكة بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرًا إلى تأكيد رئيس الوزراء على ضرورة الاستعداد على أعلى مستوى لهذا الحدث الهام الذى يحضره العديد من مسؤولى دول العالم.
وتأسس المنتدى الحضرى العالمى فى عام 2001، وهو التجمع الأول فى العالم لمناقشة القضايا الحضرية، حيث يبحث المنتدى تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فى المجتمعات والمدن والبلدان، ويتم عقد المؤتمر بشكل دورى كل عامين، ويستقطب مجموعة واسعة من الخبراء من خلفيات مختلفة.
ومن المتوقع أن يضم المنتدى الحضرى العالمى الثانى عشر أكثر من 20000 مشارك من أكثر من 150 دولة، وستتم مناقشة موضوعات مهمة بما فى ذلك المرونة الشاملة ورأس المال البشرى وإدارة الموارد والصحة والتعليم والثقافة والتنقل والبيانات وغير ذلك.
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