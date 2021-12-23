عاجل- السيسى لرئيسة النواب البحرينى: التزامنا ثابت بالحفاظ على أمن الخليج

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيسة مجلس النواب البحرينى، طالباً نقل التحيات إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومشيداً بمتانة وقوة العلاقات المصرية البحرينية وما تتميز به من خصوصية وتوافق فى وجهات النظر والرؤى تجاه كافة القضايا، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين الشقيقين على شتى الأصعدة، مشدداً على موقف مصر والتزامها الثابت تجاه الحفاظ على أمن الخليج.
من جانبها، نقلت رئيسة مجلس النواب البحرينى إلى الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدةً اعتزاز الحكومة والشعب البحرينى بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة فى مختلف المجالات، وحرص البحرين على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، ومشيدةً فى هذا الإطار بالإنجازات التنموية فى كافة ربوع مصر، والتى تتعانق مع الحضارة العريقة التى تذخر بها مصر فى كل ركن منها، الأمر الذى يعكس القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة من قبل السيد الرئيس.
كما ثمنت رئيسة مجلس النواب البحرينى دور مصر المحورى بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربى، مؤكدةً أن قوة مصر من قوة كافة الدول العربية، ومشيدةً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربى المشترك.
وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين فى جميع المجالات، لاسيما على المستوى البرلمانى، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية.
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