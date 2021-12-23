1.3 مليون فتوى.. كشف حساب دار الإفتاء فى 2021 (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وكشف مفتى الجمهورية، فى مؤتمر صحفى اليوم بدار الإفتاء عن فحوى التقرير السنوي لمجهودات الدار وما قدمته خلال العام 2021، قائلا: "إنه فى ضوء الإيمان بأهمية التطوير بصفة عامة والتطوير الإدارى بصفة خاصة، حرصت الدار خلال عام 2021 على الدخول إلى عصر الرقمنة، وتطوير كافة أدواتها لخدمة الفتوى والإفتاء، كما كانت الدار حاضرة بقوة فى المحافل الدولية والعلمية والملتقيات الفكرية حول العالم مبادرة ومتعاونة ومحاضرة، فاستطاعت تقديم خطاب علمى رصين وأمين نسجته من خلال الفهم الصحيح والإدراك العميق لمعطيات الواقع المعيش فيه ومقاصد الفقه الصحيح وغاياته.

وكذلك حرصت دار الإفتاء خلال عام 2021 على أن تكون مصدرا للإشعاع الإفتائى على مستوى العالم، فكانت لها نشاطات ملحوظة على المستوى الخارجى أيضا، فضلا عن جهودها فى ملف تدريب الطلاب والأئمة من العاملين بالحقل الإفتائى وتأهيلهم لمواجهة الآراء المتطرفة والشاذة، حيث أولت اهتماما كبيرا بالعلوم الحديثة للتدريب على الإفتاء وزادت من عدد ساعات التدريب، حيث يبدأ العمل فى تدريب المفتين من الساعة 8 صباحا وحتى 7 مساء.

كما حرصت الدار على تطوير العمل الإفتائى من خلال التوسع فى إنشاء الكثير من الإدارات المختصة بشئون الفتوى، والاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة بهدف إثراء العمل الإفتائى ومواكبة التطورات الحادثة على مستوى العالم، بالإضافة إلى التوسع فى فروع الدار بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة الجمهور.

وأوضح أن عام 2021 شهد إصدار دار الإفتاء كما هائلا من الفتاوى، شملت كل ما يعن للمسلم من أمور فى مناحى حياته المختلفة، حيث أصدرت الدار ما يزيد على مليون وثلاثمائة وثمانية وستين ألف فتوى (1.368.000) ما بين شفوية وهاتفية ومكتوبة وإلكترونية، وعبر تطبيق الدار والبث المباشر وصفحات التواصل الاجتماعى فى موضوعات متنوعة.

وقال إنه "فى ضوء جهود دار الإفتاء المصرية لتطوير أدائها ونشر خدماتها فى مختلف محافظات مصر، توجهت الدار لإنشاء فروع جديدة لها فى محافظات مصر، تنفيذا لخطتها الاستراتيجية الخمسية التى بدأتها، وتهدف فى المقام الأول إلى تعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور، والتيسير عليهم للحصول على الفتوى الصحيحة من أمناء الفتوى المتخصصين بدار الإفتاء، وغيرها من الخدمات الشرعية وقد تم التنسيق لفتح فروع فى خمس محافظات على مستوى الجمهورية، وفى هذا الشأن تم توقيع بروتوكول تعاون مع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لتأسيس فرع لدار الإفتاء بمحافظة الغربية".

وأضاف أن دار الإفتاء افتتحت كذلك فرعا جديدا لها بمحافظة بنى سويف، فى مقر كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فى جامعة بنى سويف، حيث يبدأ العمل فيه يوميا من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا فيما عدا يومى الجمعة والسبت، كما وقع المفتى مع خالد شعيب محافظ مطروح، بروتوكول تعاون لإنشاء فرع جديد لدار الإفتاء مطروح، إلى جانب التنسيق لافتتاح فرعين آخرين بمحافظتى شمال سيناء وسوهاج.

وأشار إلى أنه تم توقيع مذكرات تعاون مع المركز القومى للبحوث الفلكية، وجامعة بنى سويف، ومفتى كازاخستان، والمجمع الفقهى بالسودان، والوقف السنى فى العراق ويجرى العمل على توقيع مذكرات تفاهم مع كل من جامعتى القاهرة وعين شمس.

ولفت إلى أن الدار قامت بعملية تطوير إدارى، تماشيا مع أهدافها الرامية إلى إحداث نقلة نوعية فى منظومة العمل داخل الدار بالتوسع الأفقى الشامل فى إداراتها واستكمال الإنجازات التى حققتها خلال الأعوام السابقة فى رفع كفاءة منظومة الخدمات الإفتائية التى تقدمها، تم استحداث إدارات جديدة بناء على المستجدات ووفقا لخطة تطوير أعمال الدار، وهى: الإدارة العامة للإرشاد الزوجى، والإدارة العامة لاستطلاع الأهلة والمواقيت، وإدارة المحاكم.

كما سعت الدار إلى زيادة حضورها عبر منصات "السوشيال ميديا"، بهدف الوصول لشريحة الشباب من كل الجنسيات؛ لكون السوشيال ميديا باتت من أهم مفردات التواصل المباشر مع الناس شرقا وغربا، فخصصت الدار عددا من اللقاءات المرئية على السوشيال ميديا لزيادة الوعى الإفتائى، وتوضيح أهمية الفتوى باعتبارها ركيزة داعمة للاستقرار والأمن والحياة، إذا مورست بقواعدها الشرعية وضوابطها العلمية.

وأوضح أن الدار كانت أولى المؤسسات التى فطنت لهذا الأمر فأنشأت العديد من الحسابات عبر كافة منصات وسائل الإعلام وشهدت الدار عبر منصات "السوشيال ميديا" تطورا ملحوظا، حيث تحظى باهتمام وإشراف المركز الإعلامى بدار الإفتاء المصرية.

وأكد أن الدار تهدف من خلال حضورها عبر منصات التواصل الاجتماعى إلى مواجهة المتطرفين والمتشددين من أعضاء التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم (داعش) الإرهابى، الذى يعمل بكثافة ولديه القدرة على اختراق مواقع السوشيال ميديا؛ نظرا لسرعته فى محاولات التجنيد والاستقطاب لعدد من الفئات العمرية الموجودة بكثره عبر هذه الوسائل.

وأشار إلى صفحة دار الإفتاء المصرية "العربية" على موقع "فيس بوك"، تعد النافذة الكبرى والأهم للدار وقد أطلقت فى عام 2010، وتحظى بمتابعة أكثر من 11 مليون متابع، وحاصلة على علامة التوثيق الزرقاء من فيس بوك هذا إلى جانب حسابات الدار بالإنجليزية والفرنسية، وكلا الحسابين معني بنشر محتويات الدار باللغتين الإنجليزية والفرنسية؛ بهدف الوصول لكافة المسلمين الناطقين باللغات الأجنبية إضافة إلى حسابات الدار على موقع "إنستجرام" والتى تعتنى بنشر صور دينية ترفيهية، ووعظ، بالإضافة إلى بعض الصور الأخرى التى تحتوى على فتاوى دينية، إضافة إلى قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب" وتحظى بمتابعة آلاف المشتركين وتضم عددا كبيرا جدا من فيديوهات الفتاوى لفضيلة المفتى وكافة علماء الدار، وعدد كبير من أمناء الفتوى فضلا عن حضور الدار أيضا عبر موقع التدوينات العالمى تويتر، وكذلك التليجرام وجوجل بلاس، وساوند كلاود.

كما أطلقت دار الإفتاء خلال العام 2021 حسابا جديدا على تطبيق "تيك توك" من أجل مزيد من الوعى، والتواصل الفعال، ونشر الفتاوى الصحيحة بالفيديو.. كما أن وحدة الانتاج الفنى والبث المباشر لدار الإفتاء تقوم بإطلاق بث مباشر على صفحتها الرسمية يوميا، حيث يجيب فيه علماء دار الإفتاء عن تساؤلات المتابعين، كما أنشأت الدار وحدة "حوار" لمواجهة الإلحاد، وهى الوحدة المختصة بمواجهة الأفكار الإلحادية والرد على الشبهات المتعلقة بالعقيدة والإلحاد المعاصر، وقد أصدرت الوحدة خلال العام 2021 ما يزيد عن 19 ورقة بحثية، كما استقبلت حوالى 128 حالة حضرت للنقاش إلى دار الإفتاء المصرية وتم التحاور مع أصحابها والرد على تساؤلاتهم وشبهاتهم.

وأكد مفتى الجمهورية أن دار الإفتاء والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم قامت بوضع وتنفيذ استراتيجية التواصل الدينى مع الخارج، حيث وضعت دار الإفتاء المصرية خلال العام 2021 استراتيجية للتواصل الدينى الفعال مع الخارج بهدف دعم جهود الدولة المصرية وقوتها الناعمة فى المجال الدينى، كما تهدف هذه الاستراتيجية كذلك إلى وضع الأهداف والسياسات والبرامج التى تكفل تحقيق أكبر معدل من الاستفادة من هذه القوة الناعمة، والارتقاء بمستوى معالجة قضايا الجاليات المسلمة، وبناء نموذج مصرى للخطاب الدينى يحقق رؤية الدولة المصرية فى ريادة هذا المجال.

وأضاف مفتى الجمهورية: وفى سياق حرص دار الإفتاء وذراعها الدولية ممثلة فى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، عقد المؤتمر السنوى للأمانة العامة بحضور ممثلين من المفتين والعلماء والوزراء المعنيين بالإفتاء، حيث استضافت القاهرة المؤتمر العالمى السادس للإفتاء فى الثانى والثالث من أغسطس 2021 تحت عنوان "مؤسسات الفتوى فى العصر الرقمى تحديات التطوير وآليات التعاون" بمشاركة وفود من 85 دولة، يمثلون مفتين ووزراء وقيادات دينية، وممثلى الهيئات الإفتائية والمراكز الإسلامية على مستوى العالم، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى أبرز الوفود الخارجية المشاركة فى مؤتمر الإفتاء العالمى.

وأوضح أن عام 2021 شهد تطوير منظومة التدريب داخل دار الإفتاء المصرية لتلبى الاحتياجات المتزايدة، حيث تعمل إدارة التدريب من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء يوميا، وخلال العام 2021 تم تنفيذ العديد من البرامج التدريبية يأتى فى مقدمتها: دورة تدريبية لعشرين عالما ومفتيا من روسيا الاتحادية، حيث شهد ختام فعاليات المؤتمر العالمى السادس للإفتاء، تخرج دفعة من أئمة روسيا الذين تدربوا على مهارات الإفتاء.

وقال إن البرنامج التدريبى لأئمة روسيا، سعى إلى تكوين شبكة من المعاونين المناصرين لنموذج الإفتاء المصرى عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم نظرا لما يقوم به القائمون على الخطاب الإفتائى من دور هام جدا فى عملية الوعى، فضلا عن أن البرامج التدريبية سياحة تعليمية فى مصرنا العزيزة حيث يتعرف المشارك على مصر ويرتبط بها تعليميا ووجدانيا، وتعد انطلاقة لعلاقة ممتدة بين الأمانة والمشاركين.

كما هدفت إلى تنمية المهارات الإفتائية لدى المشاركين ليكونوا أكثر قدرة على خدمة بلادهم فى هذا المجال، إلى جانب تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة ليكونوا قادرين على ممارسة الفتوى مع الالتزام بالمنهج الوسطى، والاستفادة من خبرة دار الإفتاء المصرية فى صناعة الإفتاء وإدارة شئونه.

كما تم تنفيذ طائفة من المبادرات، وهى: إعلان وثيقة التعاون والتكامل الإفتائى، وتسليم جائزة الإمام القرافى لعام 2021 لمفتى القدس خلال أعمال المؤتمر العالمى السادس للإفتاء.