عاجل.. السيسى يتابع جهود تعظيم القيمة المضافة لمعادن الرمال السوداء

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أ.ح مختار عبد اللطيف مستشار مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيوانى، واللواء مجدى الطويل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والدكتور وليد محرز بهيئة المواد النووية، والدكتور مجدى السيد المدير التنفيذى لشركة اللقاحات "ميفاك".





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض جهود تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء فى مصر".

وقد تم فى هذا الإطار استعراض خريطة المعادن الاقتصادية المختلفة المتواجدة على مستوى الجمهورية فى الرمال السوداء، فضلاً عن تطبيقاتها الصناعية المتنوعة، إلى جانب استعراض مختلف المشروعات التى تضطلع بها الشركة المصرية للرمال السوداء فى هذا الصدد بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وكذا الجدوى الاقتصادية والتكلفة الاستثمارية لتلك المشروعات، والتجارب الدولية المماثلة.

وقد وجه الرئيس بالتدقيق فى كافة تفاصيل الدراسات الخاصة بمشروع تعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء، وحوكمة كافة جوانبه، سعياً نحو تحقيق الهدف الأساسى من اكتشاف الفرص الكامنة فى موارد الدولة الطبيعية، مع حسن إدارتها وتحقيق أكبر فائدة اقتصادية واستثمارية منها.

على جانب آخر، شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذى لإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج اللقاحات والأمصال البيطرية، وقد تم فى هذا الإطار عرض خارطة سوق الإنتاج الحيوانى فى مصر، والجهات المنتجة للأمصال واللقاحات، بالإضافة إلى الشكل العام المقترح للشراكة مع القطاع الخاص فى هذا الصدد.

ووجه الرئيس بالبدء الفورى فى توطين تكنولوجيا تصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية فى مصر بشكل متكامل الجوانب، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتوفير الحماية المستمرة للثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية، فضلاً عن امتلاك القدرة فى هذا المجال والعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتى.