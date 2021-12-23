الصحة: فحص 2 مليون و378 ألف طفل ضمن مبادرة «ضعف السمع»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعى لمليونين و378 ألفًا و867 أطفال من حديثى الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تحويل 139 ألفًا و 484 طفلًا لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدى، وذلك بعد أسبوع من الفحص الأول فى نفس الوحدة.

وأضاف أنه تم تحويل 13 ألفًا و 218 طفلًا بعد الاختبار الثانى إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، للتقييم الأكثر دقة، وبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تستدعى حالته.

وأشار إلى زيادة عدد مراكز فحوصات الكشف السمعى للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية فى جميع محافظات الجمهورية، لافتًا إلى فحص 6906 أطفال من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولفت إلى أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثانى لا يعنى فى أغلب الأحيان الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة فى مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعى بها، إذ يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، بهدف إنشاء ملف كامل للطفل، يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه إلى أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.