أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير مصر لدى الرياض

استقبل الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، يوم 21 الجاري بمقر الإمارة، السفير أحمد فاروق سفير مصر لدى الرياض؛ وتناول اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، فضلًا عن التباحث حيال شئون الجالية المصرية في المنطقة الشرقية، حيث أشاد سمو الأمير بأن الأشقاء المصريين من أكثر الجاليات عملًا والتزامًا بالقوانين السعودية.

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