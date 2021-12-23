/667841/سعيدة-بوجودي-ومشاركتي-رانيا-يوسف-تعلن-موعد-عرض-مسلسل-المماليك

أعربت الفنانة رانيا يوسف، عن مشاركتها في مسلسل «المماليك»، الذي تشارك به أمام الفنان المتألق بيومي فؤاد، وذلك من خلال استعادة بعد الصور التي التقاطتها عدسات المصورين خلال ندوة مساء أمس.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسسل المماليك لـ رانيا يوسف

وكتبت رانيا يوسف عبر موقع تبادل الصور، والفيدويهات “انستجرام”: “من المؤتمر الصحفي بالأمس مع طاقم عمل مسلسل المماليك .. سعيدة بوجودي ومشاركتي به واتمنى ينال اعجاب جمهوري الغالي، انتظروا بداية المسلسل على قناة النهار يوم ١ يناير ٢٠٢٢”.

مسلسل المماليك

وينتمي مسلسل «المماليك»، لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة بيومى فؤاد، رانيا يوسف، محمد لطفى ، محمد سليمان ، نانسى صلاح ، رامى غيط ، فيدرا ، عمر حسن يوسف، دوللى شاهين، وسيدرا، رامى وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد. ويظهر الفنان بيومى فؤاد فى المسلسل بدور رجل أعمال يعشق الستات وتتوالى الأحداث فى إطار درامى تشويقى.

رانيا يوسف تنضم لأبطال مسلسل «منورة بأهلها»

هذا، وانضمت رانيا يوسف لمسلسل «منورة بأهلها» الذي يخوض بطولته نخبة من نجوم الفن، من بينهم الفنانة ليلى علوي والفنانة غادة عادل.

وتدور أحداث مسلسل «منورة بأهلها» في 10 حلقات وفى عام 2008، هو تأليف محمد أمين راضى، وبطولة ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، وأحمد السعدنى وعباس أبو الحسن وناهد السباعى، وعدد آخر من الفنانين.

الجدير بالذكر، أنه عرض للفنانة رانيا يوسف الجزء الرابع من مسلسل "الآنسة فرح"، بطولة أسماء أبواليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبدالرسول، وتامر فرج، ومجموعة أخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندي.

مسلسل الأنسة فرح الجزء الرابع

مسلسل "الآنسة فرح " هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، عارفة عبد الرسول، مريم الخشت، هبة عبد العزيز وجيلان علاء، وقد حصد جزآه الأول والثاني العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.