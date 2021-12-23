من بينهم 60 قادرون باختلاف.. القوى العاملة تعيين 5236 شاباً بالإسكندرية

/667842/من-بينهم-60-قادرون-باختلاف-القوى-العاملة-تعيين-5236-شابا-بالإسكندرية

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الخميس، قيام المديرية التابعة لها بالإسكندرية بتعيين 5238 شابًا، منهم 60 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12750 راغب عمل منهم 118 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 451 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

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وأضاف محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان له اليوم الخميس، أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 487 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 353 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 136 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية إلى أن المديرية تلقت 169 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 176 شكوى مرحلة من شهر أكتوبر، وتم بحث 148 شكوى منها، وتبين أن 53 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 95 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 197 شكوى تحت البحث والدراسة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 482 منشأة ، وعمل 36 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 256 محضراً ، وبحث 204 شكوى عمالية ، وعمل 6 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً ، قامت المديرية بصرف 86 ألفاً و 715 جنيه رعاية صحية للعمال المسجلين بالمديرية مصاريف علاج ، و تم اصدار 37 كارنيه جديد ، فضلاً عن اصدار 887 بوليصة تأمين لعمال المقاولات وتسجيل 99 عاملاً جديد على المنظومة.

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 59 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 50 أجنبياً ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وعقدت المديرية عدة دورات تدريبية في مجال التدريب المهني، وآخرى في التدريب المتنقلة بإحدى قرى المحافظة، على مهنة التفصيل والحياكة، استفاد منها 10 متدربات، كما قامت باستخراج 1363 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1231 رخصة مزاولة الحرفة.