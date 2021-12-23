بالصور.. هشام يكن يتقدم بأوراق ترشحه على مقعد رئاسة الزمالك

ويستقبل نادي الزمالك، أوراق المرشحين لثاني يوم على التوالي الراغبين فى الترشح لانتخابات القلعة البيضاء.

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.

ويشغل عمر هريدي منصب رئيس اتحاد الدراجات النارية، وكان هريدي صاحب الفضل الأكبر في إعادة هاني العتال إلى انتخابات الزمالك من جديد .

وبسبب أزماته دائما مع مسؤولو كرة القدم في مصر بسبب الدفاع عن حقوق الزمالك تكونت شعبية المحامي الشهير في قلوب الجماهير البيضاء حيث دخل في صدامات مع الوزير العامري فاروق بعد اتهامه بالتحيز للأهلي ومرتضي منصور