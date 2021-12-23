/667848/أحمد-فلوكس-يدافع-عن-دليلة-أي-حد-هايجي-ناحيتها-عارف-هعمل-فيه-إي

دعم الفنان أحمد فلوكس الفنانة دينا حسن الشهيرة بـ دليلة، بعدما أثير الجدل حولها منذ يومين، بسبب فيديو نشرته قناة الجزيرة، تيبن من خلالها أنها تسئ لفنانات مصر.

دوت الخليج يرصد دفاع أحمد فلوكس عن دليلة المتهمة بإساءة فنانات مصر

وكتب فلوكس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”: “ـنا مكنتش حابب اتلكم نهائي عن اي حاجة تخص الشغلانه دي بس ماقدرش اشوف افتري قصاد عيني و مش افتري بس لا ده كمان تعريض عشوايى مبني علي عشوايه السان نفسه مش مصدقها و عارف انها كدب”.

وتابع: “ يعني البت تعافر و كمان تقاضيه، بما اني كنت في المهنه دي ٢٠ سنه انا اللي هارود .... اه المهنه دي و كل ما له علاقه بالفن كده و بيطلعوا أمنا، علشان ننجح الاقليل جدا منهم .... حتي الراجل لو ماشلش الشنطه و باس الايادي و طبعا مش محتاج اقولك الباقي مش هايبقي”.

أحمد فلوكس: في واحد بقى نجم مجرد إنه رافق منتجة

وأضاف: “ايوه البنت دي بتتكلم اللي شافتوا و في غيرها كتير حصلهم كده و اعرف ناس منهم اتعقدوا و راحو اشتغلوا في دهب ....... اه بيحصل اوسخ من كده وانت عارف .... حتي الرجاله ،،،، يا راجل ده في واحد اتنجم و بقي نجم لمجرد انوا رافق منتجه ٥ سنين.... تقاضي مين و تشوه مين و ايه المشكله انها مجهوله. ماهي عاوزه تنجح”.

أحمد فلوكس يتحدى النقابة بسبب دليلة

واستكمل موجها حديثه للنقابة: “اسكت و بلاش كده و عموما بقي موضوع البنت دي باقي موضوعي الشخصي و اي حد يعرفها خلوها تتواصل معاها لو سمحتم و اي حد هايجي ناحيتها هايبقي بيجي ناحيتي انا شخصيا و طبعا مش محتاج اقول هاعمل ايه في امه .... و هافرجكم الفشله دي لما تتعامل كابني ادمه مش عاهره و كا فنانه مش مكنه لاموخذه شوف دي هاتكون فين”.

واختتم: “لو سمحتم اي حد يعرفها يوصلها ليا فورا ... و ده تحدي بيني و بين كل السوق و كل ما لهو علاقه و وعد مني لو مكنش اللي جاي زمن المحترمين مكنش راجل ..... اما د اشرف فا نصيحه ليك .... انت محتاج تقعد مع نفسك شويه و من الواضح ان ده المفروض من الفتره”.