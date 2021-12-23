/667850/الاتحاد-المصري-لتمويل-المشروعات-المتوسطة-والصغيرة-ومتناهية-الصغر-يعقد-دورة-تدريبية-جديدة-بالقاهرة

عقد، الثلاثاء الماضي، الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دورة تدريبية جديدة لأعضائه من الجمعيات الأهلية العاملة في التمويل متناهي الصغر من الفئة "ج".

دوت الخليج

وتضمنت الدورة التدريبية التي تم عقدها في محافظة القاهرة التركيز على تأهيل مسئولي الجمعيات الأهلية على إدخال وإقرار البيانات الشهرية الخاصة بخدمة الاستعلام الائتماني عن العملاء والدفع غير النقدي.

وحاضرت الأستاذة ماجدة سلامة، مدير نظم المعلومات بالاتحاد، وقامت بتعريف الحاضرين كيفية إتمام وإقرار البيانات الشهرية عن عملائهم، فيما عرضت الأستاذة نورا رمضان مدير برامج الاتحاد وشئون الأعضاء أهمية سبل الدفع الإلكتروني بقطاع التمويل متناهي الصغر من خلال استخدام محافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدما.

الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعقد دورة تدريبية جديدة بالقاهرة

وتعتبر الدورة التدريبية السابق ذكرها هى الخامسة التي يعقدها الاتحاد في إطار سلسلة الدورات التدريبية لتأهيل الأعضاء وتعزيز قدرتهم للتعرف على التاريخ الائتماني للعميل ومن ثم تحسين كفاءة صناعة التمويل متناهي الصغر ككل.

يهدف الإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة الدكتورة منى ذو الفقار، بناء ودعم قدرات مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة والمعونة والاستشارات الفنية لرفع الكفاءة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية.