مخرجة فيلم كلشي ماكو تتحدث عن العمل: كأنك تعيش على ضفاف نهر جميل ولكنك لا تستطيع أن تلمسه

تحدثت ميسون الباجه جي مخرجة فيلم كلشي ماكو، عن مشوارها وذلك من خلال بيان صحفي، قالت خلاله انها مخرجة أفلام من أصول عراقية ولها جذور عميقة في العراق وبالوقت نفسه هي من سكان لندن حيث عاشت بهذه المدينة معظم حياتها تقريبا.

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وقالت ميسون الباجة، أنها تشعر بأنها كانت تعيش على جسر يطل على ضفتي النهر. حيث تبدأ حكاية فيلم كلشي ماكو من عند النهر وتنتهي بعاصفة ترابية تزيل كل آثار الجمال الممكن.

فيلم كلشي ماكو

كما أن فيلم كلشي ماكو يشير إلى الأمل المفقود، حيث أنه يلوح في الأعلى ولكنه لن يأتي أبداً، وأن الأحلام ما يمكن تحقيقه منها، هو فعل الحلم بحد ذاته، وكل شيء ملوث بالحرب، سواء إذا كانت دماء القتلى، أو الحياة اليومية التي لا يستطيع المواطنون العراقيون ممارسة أدني مظاهرها، لا يمكنهم الخروج إلى الشارع دون أن يفكروا ألف مرة في احتمالية إصابتهم بقذيفة ما أو طلقة شاردة.

كما أن فيلم كلشي ماكو يمنح مفهوم الاحتمال مكنون جيد ولكنه في العراق لا يعني سوى احتمالات الموت والخسارة، كأنك تعيش على ضفاف نهر جميل ولكنك لا تستطيع أن تلمسه أو تتمتع بجماله.

أحداث فيلم كلشي ماكو

تتمحور أحداث الفيلم حول سارة الروائية ذات الأربعين عاماً تنحني كل ليلة أمام الكمبيوتر تبحث في الانترنت: أين كانت التفجيرات اليوم؟ سيارات مفخخة أم انتحاريين؟ كم عدد الموتى والجرحى؟ تلصق نقاط حمراء على مواقع الانفجارات فوق خارطة لبغداد معلقة فوق مكتبها.

استمرت سارة في كتابة قصصها خلال سنين الحروب والحصار الطويلة. ولكن الآن لا شيء. أصبح العنف قريباً جداً وروتينياً ألزمها الصمت. أي قصة تلك التي تستطيعين روايتها بوجه هذه الأحداث؟ وفي الوقت نفسه تحاول سارة أن تحمي ابنتها ريما ذات الأعوام التسعة مما يجري حولهم. ولكن الفتاة الصغيرة تفهم واقع حياتهم الصعبة أكثر مما تظن أمها. تتسائل سارة عما إذا كان من الأفضل لهما أن تتركا البلد.

قصة سارة وريما هي في قلب الفيلم. نرى حولهما العائلة والأصدقاء والجيران الذين يسعون أيضاً جاهدين لعيش أيام حياتهم. على مدى 7 أيام وليالي ستُسرد قصصهم وتتداخل في فيلمٍ سيكون درامياً أحياناً وفي أحيان أخرى مرحاً أو ساخراً.

كلشي ماكو من إخراج ميسون الباجه جي وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي (في دور سارة)، باسم حجّار، مريم عباس، والممثل العراقي الشهير محمود أبو العباس.

فيلم كلشي ماكو في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومؤخراً شهد الفيلم عرضه العربي الأول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما انطلق البوستر والتريلر الدعائي للفيلم، بينما حصل الفيلم على العرض العالمي الأول في مهرجان سراييفو السينمائي الدولي.