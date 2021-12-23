/667853/الدكتورة-النفسية-هبة-الزيني-عن-أداء-مايان-السيد-في-حكاية-حلم-حياتي-كانت-مذاكرة-خاص

أثار مسلسل "الا أنا" مواقع التواصل الأجتماعي و ذلك بحكايته الجديدة "حلم حياتي"، والذي تخوض بطولته الفنانة "مايان السيد" بدور"خديجة"، وهي شخصية فتاة مريضة بالتوحد، فبعضهم أشاد بأداء مايان الطفولي المبهر، والبعض الأخر أشار إلى أن دورها ليس له علاقة بمرض التوحد، موجهين انتقادات لاذعة لأداء الفنانة الشابة، وللعمل الدرامي بشكل عام.

لذلك استضاف موقع دوت الخليج الأخصائية و الدكتورة النفسية "هبة الزيني"، لتحسم هذا الجدل ونعرض تفاصيل ذلك خلال السطور القادمة.

الدكتورة النفسية هبه الزيني عن مسلسل الا أنا

أشادت الدكتورة هبة الزيني عن اعجابها الشديد بمسلسل الا أنا ككل قائلة: «بصراحة كل موسم بيتكلم عن حاجة حلوة بجد و بتغير في المجتمع بشكلي حقيقي».

وأضافت:« المسلسل ككل أدي رسايل حلوة وعظيمة، زي ما عرفنا يعني ايه توحد، زي ما ورانا في مشاهد معينة أن التوحد درجات، زي ما ورانا ازاي احنا نركز مع الطفل اللي عنده توحد من البداية».

كما أشارت عن أهمية الأهتمام بمثل هذه الحالات قائلة:« لو احنا خلقناله بيئة مناسبة و فيها دعم وحب و فيها رعاية واني اهتميت ان من وهو 3 سنين يروح لدكتور و يتابع معاه قد ايه ده بيفرق جدا، ولما بيكون عنده علاقات اجتماعية حتي لو صديقة واحدة قد ايه دي حاجات بتفرق».

وأشارت الي دور الفن في التأثير علي المجتمع قائلة: « الفن من اكتر الحاجات الموثرة في المجتمع لاأنه بيدخل جوا كل بيت و بيبسط الأمور جدا و بيخلي كل الناس تشوف بعض بطريقة مختلفة».

وأكدت الدكتورة علي اعجابها بالمسلسل ككل:«لا حقيقي المجمل بالنسبالي كان عظيم».

الدكتورة هبه الزيني تقيم أداء مايان السيد

صرحت عن اعجابها الشديد بتمكن مايان السيد في أداء الشخصية قائلة:«أداء مايان السيد ولا أروع بصراحة هي كانت جايبة الموضوع بطريقة سلسلة وشكلها مذاكرة كويس جدا».

الدكتورة هبه الزيني تروي أعراض مرضي التوحد

أشارت الدكتورة في البداية الي معني "التوحد" قائلة:« التوحد هو اضطراب عصبي، الشخص بيكون عنده صعوبة كبيرة في التواصل مع الاخرين، بيكون عنده الجزء بتاع الاجتماعيات ضعيف جدا جدا، بيكون التركيز بتاعه مش بيكون أفضل حاجة ده لدرجة أن ممكن الأم تنادي علي أبنها و هو ميكونش سامعها».

كما أضافت عن أهمية الأهتمام باصطحاب الطفل الي اخصائي نفسي اذا كان يعاني من تلك الأعراض التالية: "السرحان، صعوبة بالغة في التواصل، لا يحب أن يقوم أحد ما بلمسه أو يقوم باحتضانة، لا ينظر الي الناس لفترة طويلة في أعينهم".

و أردفت: « وهنرجع تاني و نقول أن التوحد درجات يعني مش كل الناس اللي عندهم توحد بيكونوا بنفس الدرجة ولا بنفس الشدية و نفس الحالة».