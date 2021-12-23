/667856/سوهاج-تفوز-بالبطولة-الاولى-للجامعات-في-الكرة-الخماسية-بالاقصر--صور

حققت جامعة سوهاج البطولة الأولى للجامعات في كرة القدم الخماسية، والتي نظمتها جامعة الأقصر في الفترة من 17الى22 من ديسمبر الحالى.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال ان الفريق قد فاز بالمباراه النهائية على جامعة السادات بهدفين مقابل هدف احد، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

واشاد عبد الخالق بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق، والروح العالية الذي اتسم بها ادائهم في كافة مباريات البطولة، موجها شكره للاعبين والجهاز الفني وللادارة العامة لرعاية الشباب.

بطولة كرة القدم الخماسي للجامعات

واوضح الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، ان منتخب الجامعة وصل للمباراة النهائية، بعد فوزه في الدور قبل النهائي على جامعة الزقازيق بضربات الترجيح ٥/٤ بعد إنتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل ٢/٢ ، وفي دور الثمانية تغلبت على جامعة النيل ٦/ صفر .

واضاف احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة ان منتخب الجامعو قد تأهل لدور الثمانية بعد اجتيازه كأول مجموعته، حيث فاز في دوري المجموعات على جامعة السادات 1/3، وعلى جامعة اسوان 6/صفر، وخسر من جامعة بورسعيد صفر /1.

وأضاف نشأت عباس مدير النشاط الرياضي برعاية الشباب المركزية، ان بعثة الفريق يترأسها الدكتور ياسر طه صلاح رئيس الفوج، ويدرب الفريق الدكتور محمد سيد أحمد.

من الجدير بالذكر ان لاعبين من منتخب الجامعة قد حصلا على جائزتين، حيث حصل محمد جابر محمد كلية التجارة على جائزة افضل لاعب في البطولة، اما افضل حارس مرمي كانت من نصيب اللاعب حسام خلف محمد كلية التربية الرياضية.

جامعة سوهاج تنظم رحلة علمية الى الدير الاحمر

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، رحلة علمية إلى كنيسة الدير الأحمر بغرب سوهاج "دير الأنبا بيجول والأنبا بيشاى"، وذلك لطلاب الفرقة الثانية بقسم التربية الفنية.

صرح بذلك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، وقال أن هذه الزيارة تهدف إلى تعريف الطلاب بتاريخ الفن القبطي المصري بالمحافظة، ليشاهدوا على الطبيعة ما يتم دراسته بالمواد العلمية الخاصة بالفن المصري والقبطي.

وأشار عبد الخالق، إلى أن كنيسة الدير الأحمر من أهم الأماكن المسيحية فى مصر، والتى توضح تاريخ الفن القبطي المصري، بما يحقق اتساع لدائرة إدراك الطلبة علمياً، مضيفاً أن الزيارة حظيت باهتمام وترحيب كبير من أسرة الدير.