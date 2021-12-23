جائزة مصر للتميز الحكومى: أسيوط أولى الجامعات المدشنة للمسابقة داخلها

جدة - نرمين السيد - أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية لمختلف وحدات الجهاز الإدارى بالدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء التى أعلنها بالحفل الختامى للدورة الثانية من الجائزة، حيث جاءت جامعة أسيوط أولى الجامعات التى تطلق جائزتها الداخلية.





وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية -فى تصريح اليوم الخميس- إن تنفيذ هذه المنظومة يأتى انطلاقا من حرص إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى على تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسى بقطاعات الدولة المختلفة، والتى تهدف فى النهاية إلى تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

من جهته، أوضح المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى أن جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال تعد الجامعة الأولى فى تدشين جوائز التميز الداخلى (جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز) والتى تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب بين أعضاء الجهاز الإدارى، ورفع روح المنافسة وبناء نموذج مؤسسى جيد يطبق مفاهيم الحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك فى إطار تهيئة وتأهيل الكليات والإدارات والموظفين للمشاركة فى كل الجوائز المحلية والدولية.

وبدورها، أكدت الدكتورة داليا سامى الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات أن المجلس يسعى لتقديم كامل الدعم لنشر وتطبيق منظومة التميز داخل الجامعات الحكومية، مما يساهم فى تعميق ثقافة التميز المؤسسى بقطاع التعليم العالى.

وتقدم إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى الدعم الفنى لإطلاق الجوائز الداخلية بالجامعات، وتشمل تنفيذ دورات تدريبية لفريق إدارة الجائزة الداخلية، وشرح المبادئ الأساسية لعمليات التقييم وإدارة فعاليات الجائزة؛ حرصا من إدارة الجائزة على بناء كوادر تقييمية فى الجامعات.

وتأتى بعد ذلك مرحلة التقييم المكتبى، ثم مرحلة الزيارات الميدانية والتى تم فيها زيارة الكليات المتأهلة، وإعداد التقارير المبدئية والنهائية ونماذج العرض تمهيدا لعرضها على لجنة التحكيم النهائية للجوائز الداخلية بالجامعات وذلك لإعلان نتائج الكليات المتأهلة للمراكز الأولى.