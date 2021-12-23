مدبولى من العاصمة الإدارية: هذا اليوم تاريخى

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن بالعاصمة، أنه منذ 5 سنوات كانت العاصمة تخطيط ورسم فقط فالدولة المصرية استطاعت أن تحقق إنجاز وتنمية فى هذا المكان، وهو إعجاز بكل المقاييس، متابعا: "هذ فضل وكرم من الله ولولا متابعة القيادة السياسية اليومية لم نكن متواجدين هنا".

وأشار إلى أن هذا العمل يستغرق 20 عاما واليوم وبعد 5 سنوات حجم العمل بات فخرا لنا لبدأ جمهورية جديدة، متابعا: "الدولة تتحرك فى كل شبر بمصر، فالأسبوع القادم سنزور محافظات أخرى، فالعمل والإنتاج شعار الجمهورية الجديدة".