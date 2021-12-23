جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مؤتمر صحفى الآن بالعاصمة، أنه منذ 5 سنوات كانت العاصمة تخطيط ورسم فقط فالدولة المصرية استطاعت أن تحقق إنجاز وتنمية فى هذا المكان، وهو إعجاز بكل المقاييس، متابعا: "هذ فضل وكرم من الله ولولا متابعة القيادة السياسية اليومية لم نكن متواجدين هنا".
وأشار إلى أن هذا العمل يستغرق 20 عاما واليوم وبعد 5 سنوات حجم العمل بات فخرا لنا لبدأ جمهورية جديدة، متابعا: "الدولة تتحرك فى كل شبر بمصر، فالأسبوع القادم سنزور محافظات أخرى، فالعمل والإنتاج شعار الجمهورية الجديدة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مدبولى من العاصمة الإدارية: هذا اليوم تاريخى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.