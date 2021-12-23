وزير خارجية الإكوادورى: مصر تمثل ثقلا إقليميا على المستوى العربى والإفريقى

جدة - نرمين السيد - بحث الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض آفاق التعاون الثنائى بين مصر والإكوادور فى مجالات السياحة والرعاية الصحية والتبادل التجارى ومنع الازدواج الضريبى وإقامة المناطق الاقتصادية الخاصة.

أوضح السفير أشرف سلامة، أن بُعد المسافات بين الدول لم يعُد يُشكل عائقاً أمام تطوير التعاون الثنائى، وأنه فى ضوء سياسات واستراتيجيات البلدين لتطوير علاقتهما مع كافة دول العالم فقد يمثل تطوير العلاقات بين البلدين نقطة انطلاق لكل منهما لتكون مركزاً لفتح أسواق جديدة فى كل من الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تعاونها مع الإكوادور فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب وزير الخارجية الإكوادورى عن تقديره لمصر حكومة وشعبا، وشدد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين لما لمصر من ثقل إقليمى سواء على المستوى العربى أو الإفريقى، وأن الإكوادور ترحب بأى مبادرات أو مساعى تُبذل من الجانبين بتوطيد أواصر التعاون بين البلدين.

وأكد على قيام وزارة الخارجية بالتنسيق بين الجهات الإكوادورية المعنية فى هذا الصدد، كما اتفق الجانبان على أهمية توطيد العلاقات واستئناف جولات المشاورات السياسية بين البلدين.