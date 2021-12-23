مدبولى: العاصمة الجديدة مخططة لاستيعاب مصر وتقدمها لـ200 سنة مقبلة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية التى تشهدها العاصمة الإدارية هى مرحلة أولى:" احنا مش بنعزل بل ما يحدث تحديث كامل لمنظومة العمل الحكومى، ورقمنة العمل الحكومى" مؤكدا أن ما تم فى العاصمة الإدارية الجديدة إنجاز بكل المقاييس





وتابع رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس، أن القرن 18 تم إنشاء عاصمة جديدة لمصر فى القاهرة الخديوية وأنشأت الحى الذى عشنا فيه لسنوات طويلة بلغت 150 عاما بوسط القاهرة. وأشار إلى أن العاصمة الإدارية مخططة لتقدم مصر 200 سنة مقبلة، فهى مدينة من مدن الجيل الرابع، متابعا: "سيكون لدينا نظام العمل اللاورقى وأمامنا تحدى تدريب الموظف".

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