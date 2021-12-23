المطارات المصرية تتزين استعدادا للعام الجديد «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وفى السياق ذاته، حرصت الشركة القابضة للمطارات على إبراز مظاهر الاحتفال بالعام الجديد وأعياد الميلاد بالمطارات المصرية.

وحصلت شركة ميناء القاهرة الجوى على شهادات الإدارة المتكاملة (الأيزو ) كإعادة منح للمرة الثانية من شركة SGS العالمية لمدة ثلاث سنوات فى كل من الجودة 9001/2015 – البيئة 14001/2015 – السلامة والصحة المهنية 45001/2018.

وتعتبر شركة ميناء القاهرة الجوى هى أولى الشركات فى وزارة الطيران المدنى التى تحصل على هذه الإصدارات العالمية مجتمعة منذ عام 2016 ثم إعادة المنح فى 2021.

وتعتبر هى الشركة الأولى التى حصلت على شهادة السلامة والصحة المهنية بالإصدار الجديد 2018 فى قطاع الطيران المدنى تمت هذه النجاحات للحصول على هذا الاعتماد الدولى ليكون مطار القاهرة الجوى من أهم المطارات المحورية الحاصلة على هذه الاعتمادات مجتمعة لرفع اسم وسمعة مصر.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس، بأن حصول شركة ميناء القاهرة الجوى على تلك المواصفة يعد نجاحا كبيرا حيث أنها تتطلب مراجعة دقيقة لكافة إجراءات العمل والتأكد على توافقها مع أحدث الإجراءات والمعايير الدولية، علما بأن مواصفة ISO 45001/2018 من أصعب المواصفات وهى تختلف عن مواصفة الجودة 2015/9001 حيث تتضمن مراجعة أدق لكافة إجراءات العمل، وهنأ المهندس محمد سعيد محروس شركة ميناء القاهرة الجوى وإدارات الجودة والسلامة والصحة المهنية وكافة العاملين على الحصول على تلك الشهادة والتى تطلبت تضافر جهود جميع العاملين لإتمام عمليات المراجعة والاعتماد.

وأوضح المحاسب مجدى إسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أن الحصول على تلك الشهادة يعنى الحصول على أحد الاعتمادات الدولية المتوافقة مع الاتجاه العالمى الحديث لتنظيم الاجراءات الداخلية للمنشأة وتحسين جودة الأداء وجودة الخدمة للوصول لأنسب الحلول لتقديم الخدمات للمسافرين بشكل فعال.

وأضاف أن إجراءات المراجعة والاعتماد شملت مبانى الركاب الثلاثة بمطار القاهرة والمبنى الإدارى لشركة ميناء القاهرة الجوى وهى عملية معقدة نظرا لتوسع المبانى والإدارات والاجراءات بشركة ميناء القاهرة الجوى التى يمكن الحصول عليها حيث استغرقت المراجعة على شركة ميناء القاهرة الجوى 12 يوما وهى مدة طويلة فى مجال مراجعة إجراءات البيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية.

وأشاد بالمجهود الكبير والإصرار لقطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة الدكتور محمد عبدالوهاب شربى للحصول على هذا الاعتماد والذى يستمر لمدة 3 سنوات تنتهى فى 2024.

وأشادت شركة SGS المانحة بالجهد المبذول والدعم من قيادات الشركة والذى كان واضحا بشكل كبير وكان له أكبر الأثر فى إتمام المراجعة والاعتماد.