مدبولى يشرح مراحل انتقال اجتماعات الحكومة للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية هو بداية تدشين الجمهورية الجديدة.

ووجه مدبولى، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على الجهود المبذولة فى كل ربوع مصر.