الغضبان: بورسعيد حققت مشروعات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن المحافظة حققت مشروعات غير مسبوقة فى شتى المجالات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منها مشروعات عملاقة تقام لأول مرة فى الدولة المصرية، وحققت نهضة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، بسواعد أبناءها المخلصيبن.





جاء ذلك خلال وضع الغضبان، اليوم الخميس، إكليلا من الزهور على النصب التذكارى بمناسبة الذكرى الخامسة والستين التى تواكب عيد بورسعيد القومى، عيد النصر، وهو عيد انتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثى عام 1956 بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ. وأضاف محافظ بورسعيد فى بيان أن أجدادنا كتبوا بتضحياتهم ودمائهم سجلا مشرفا من البطولة والنصر والتصدى لأعداء الوطن، وعلينا أن نجعل تلك البطولات والتضحيات دافعا لنا فى الوقت الحاضر لاستكمال مسيرة الانجازات غير المسبوقة التى تشهدها المحافظة بشتى المجالات.

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