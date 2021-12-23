عاجل- وزارة الدفاع تنشر الفيلم التسجيلى «صعيد الخير» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الدفاع على موقعها، اليوم الأربعاء، فيلما تسجيليا بعنوان "صعيد الخير" والذى عرض خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية فى صعيد مصر بمحافظة أسيوط بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأربعاء.





ويعد مجمع أسيوط لإنتاج البنزين أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية فى إطار خطط التنمية لصعيد مصر، إذ يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالى محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

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