مدبولى: مسابقة لتلقى اقتراحات لاسم العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مسابقة لتلقى اقتراحات جديدة لاسم العاصمة الإدارية وهى مسابقة مفتوحة لكل الفئات.



جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مسابقة لتلقى اقتراحات جديدة لاسم العاصمة الإدارية وهى مسابقة مفتوحة لكل الفئات. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه بالعاصمة الإدارية عدد من المقار للسفارات الدبلوماسية، مضيفا ونتوقع أنه بمنتصف العام القادم من الممكن إتاحة عدد من المقرات للسفارات.

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