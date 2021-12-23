مدبولي: ما تم فى العاصمة الإدارية خلال 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أن بناء عاصمة فى أي دولة أخرى يحتاج 20 عاما وبالتالى ما تم فى العاصمة الإدارية فى مدة 5 سنوات هو إعجاز بكل المقاييس.

وأكد وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية ، ان اجتماع الحكومة اليوم فى العاصمة الإدارية هو يوم تاريخى ، موضحا ان العاصمة الإدارية من 5 سنوات كانت عبارة عن خرائط.