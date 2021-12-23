نائب التنسيقية بـ«ندوة دوت الخليج»:«مُصرين على حضور وزير التعليم للبرلمان»..و «أنا اللي بروح للناس  الإسكندرية ما بستناش الناس هي اللي تيجي»....وناديت بفصل «الصرف الصحى »عن صرف الأمطار من فترة كبيرة

/667871/نائب-التنسيقية-بـندوة-تحيا-مصرمصرين-على-حضور-وزير-التعليم-للبرلمانو-أنا-اللي-بروح-للناس- الإسكندرية-ما-بستناش-الناس-هي-اللي-تيجيوناديت-بفصل-الصرف-الصحى-عن-صرف-الأمطار-من-فترة-كبيرة

قال النائب محمد اسماعيل عضومجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوضع في محافظة الإسكندرية ليس وضع اليوم ولا وضع هذا الأسبوع، حيث أن الحديث على أزمات الإسكندرية وغرقها منذ 2015، منوهًا أن هذا الأمر يأتي بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر التغير المناخي، حيث أن مصر بدأت تشعر مبكرًا أنه يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل مجابهة التغيرات المناخية.

دوت الخليج

جاء ذلك فى الجزء الثانى من ندوة موقع دوت الخليج، والتى أدارها الزميل محمود فايد، مؤكدا أن محافظة الاسكندرية وما تواجهه من مشاكل الغرق، فتم اتخاذ العديد من الإجراءات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي من صيانات وتجهيزات، ولكن كميات الأمطار التي تواجهها الاسكندرية مهولة، لأن السعة التشغيلية للشبكة للصرف الصحي 1.7 مليون متر مكعب، وتقريبا 95 % من هذه السعة صرف صحي ، مشيرا إلى أن هذا الأمر تطلب أن يتقدم بسؤال عاجل لوزير الاسكان، في فبراير، وبيان عاجل بعد الموجة الأخيرة في الاسكندرية وطالبت فيه بوضع دراسة من كلية الهندسة بشأن وضع شبكة صرف للمطر، حيث عمل فصل بين شبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار.

ونوه النائب محمد إسماعيل إلى أنه يوم أم شهد اجتماع لوزير الاسكان، ووزير التنمية المحلية بحضور محافظ الاسكندرية، وعدد من قيادات المحافظة، وتم عرض الاستراتيجية الخاصة بكلية الهندسة، بشأن عمل شبكة مطر والتي لا بديل عنها، لأن الاسكندرية عانت من تراكمات بعد الثورة، والانتشار الذي لم يتناسب مع شبكات الصرف الصحي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مقدرة ولكن لابد من خطة زمنية نتابعها نحن كنواب من أجل تقديم حلول جوهرية، مؤكدا أنه لا يوجد مشكله بأن يتم وضع الخطة لخمس سنوات قادمة، ولكن يجب أن نرى بادرة للعمل، متطرقا في حديثه عن مشكلة حل أزمة المرور والتكدس، والذي له دور كبير في التاثير الايجابي على التغير المناخي، حيث أن مشكلة المرور تم حلها بشبكات الطرق والتي تساعد أيضا في حل مشكلات الانبعاثات والعوادم، الأمر الذي يقلل من أضرار التغيرات المناخي.

نائب التنسيقية بـ«ندوة دوت الخليج»:«مُصرين على حضور وزير التعليم للبرلمان»..و «أنا اللي بروح للناس الإسكندرية ما بستناش الناس هي اللي تيجي»....وناديت بفصل «الصرف الصحى »عن صرف الأمطار من فترة كبيرة

وعن ما أُثير من حديث بشأن اختفاء الاسكندرية، والذي اثار الفزع خاصة لاهالي الاسكندرية، قال اسماعيل:" أعتقد أن الدولة المصرية لن تسمح حاليا بالتعامل مع رد الفعل، ولكن مع الفعل نفسه، بمعنى أن العمل الآن يتم قبل حدوث المشكلة لأن هذا الأمر يكلف الدولة العديد من الخسائر، فضلا عن صعوبة العلاج، واعتقد انه مع استضافة مؤتمر التغير المناخي سيتم الاستفادة منه بشكل كبير وسيكون هناك اعداد دراسة وتقديم الحلول، فنحن لا ننكر أنه يوجد شواطيء تآكلت بحكم المد في البحر ولكن هناك بعض المصدات تم وضعها، إضافة إلى التحركات الواسعة من اجل تدارك المشكلة"، وأوضح بأنه سيتم متابعة مؤتمر التغير المناخي بشكل مستفيض من قبل أعضاء البرلمان، وسيكون هناك ممارسة للدور الرقابي بشكل يضمن حل فعال لهذه الازمة,

وعن الدور الخدمي للنائب محمد اسماعيل بمحافظة الإسكندرية ، قال نائب التنسيقية أنه يعمل على أن يوازن بين الجانب التشريعي والجانب الخدمي في ظل غياب المحليات، مضيفا:" اقسمنا على رعاية مصالح الشعب وعملت على الموازنة بين المجلس وخدمة أهل دائرتي بعمل جولات ميدانية للمناطق الأكثر فقرا والتواصل مع الشباب حيث اللقاءات الدورية معهم".

وتابع عضو تنسيقية شباب الاحزاب:" أنا اللي بروح للناس ما بستناش الناس هي اللي تيجي، وهو ما يقوم به نواب التنسيقية دائما مع أهالي دوائرهم، حيث قمت بتقسيم مجهودي على عدد من الملفات، كالصحة والمحليات والشباب وانشاء مراكز لهم، لأنه كان يوجد مراكز شباب مهمشة وتم تجديدها واستطعنا شن العديد من حملات التوعية بعد جائحة بالتعاون مع وزارة الصحة في دعم التسجيل أيضا لأخذ التطعيم، كما قمت أيضا بتقديم طلب إحاطة بشأن تصفية شركة الملاحة في اسكندرية والتي يتضرر من هذه التصفية أكثر من 400 اسرة ويتم العمل على حلها".

وأعلن النائب محمد إسماعيل عن انشاء شبكات الاتصالات والارضية بمنطقة الموظفين، منوها إلى انه كان يوجد بالمحافظة مناطق محرومة من خدمات الاتصالات، وهو ما يتم العمل عليه الآن لتدارك الأزمة لسد احتياجات الطلاب واحتياجاتهم خاصة بعد فكرة التعليم عن بعد، والتي تحتاج إلى دعم حتى لا يواجه الطلاب وأسرهم مشاكلواستطرد إسماعيل:" اننا نعمل دائما على فك التشابك بين الاجهزة التنفيذية والمواطن، سواء بالمرافق او المدارس والابنية التعليمية، معلنا أنه سيتم انشاء مدرسة في منطقة حجر النواتية يستفيد منها أكثر من 200 طالب وغير ذلك من الخدمات.

وفيما يخص بتقدم النواب بـنحو 140 أداة رقابية ضد وزير التربية والتعليم..قال النائب محمد اسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس النواب ممثل عن الشعب المصري وبالتالي نواب الشعب يحتاجون لردود بشأن المشكلات التي ترسل إليهم من المواطنين، مما جعل الاعضاء يتقدمون بأكثر من 140 طلب إحاطة وسؤال لوزير التربية والتعليم، بشأن مشكلة مناهج الصف الرابع الابتدائي،موضحا أنه من خلال متابعته للاشخاص الواقعيين اللذين يتنولونها على وسائل التواصل الاجتماعي، أكد صعوبة هذه المناهج.

نائب التنسيقية بـ«ندوة دوت الخليج»:«مُصرين على حضور وزير التعليم للبرلمان»..و «أنا اللي بروح للناس الإسكندرية ما بستناش الناس هي اللي تيجي»....وناديت بفصل «الصرف الصحى »عن صرف الأمطار من فترة كبيرة

وبشأن اللغط الدائم بين وزير التعليم وأولياء الأمور..أوضح اسماعيل ان النواب يحتاجون لحضور الوزير للبرلمان لمناقشته فى سياسات الوزارة وفلسفتها، لافتا إلى وجود لغط وسجال دائم بين الوزير وأولياء الأمور، مضيفا" إحنا حلقة الوصل والمنوطين بالرد على المواطنين ونتحمل القضايا التي يحملوها لنا، ونتواصل مع الحكومة ونراقبها، ويمكن الوزير لديه مبرر بشأن الـ140 طلب أداه رقابية لافتا إلى عدة أمور يجب الرد عليها من الوزير منها مشكلة مدارس 30 يونيو وتعيين مدير برقم معين، والمبررات الواقعية والسياسة التي يتبعها الوزير فى المناهج وطريقة الانتقال من الثانوية العامة، موضحا دور المجلس فى مراقبة الحكومة، ومصمم على حضور وزير التربية والتعليم للبرلمان.