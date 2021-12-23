في عملية نادرة..طبيب سعودي يجري عملية جراحية خطيرة لجنين داخل بطن أمه  

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ويعرض موقع دوت الخليج تفاصيل العملية الجراحية الخطيرة التي أجراها طبيب سعودي لجنين داخل بطن أمه.
طبيب سعودي يجري عملية جراحية خطيرة لجنين داخل بطن أمه
وقام مركز كليفلاند الطبي بنشر مقطع فيديو بثه لمحاكاة العملية الجراحية التي أجراها الدكتور السعودي هاني نجم رئيس قسم جراحه القلب في المركز والفريق الطبي لاستئصال ورم سرطاني في قلب جنين عمره 5 شهور داخل رحم والدته، ونشر المركز مقطع الفيديو بعد التأكد من نجاح العملية وولادة الطفل بصحة جيدة.
استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه وإرجاعه للرحم
من ناحيته عبر الدكتور هاني نجم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن بالغ سعادته قالًا: "أنا سعيد بنجاح العملية الجراحية في استئصال ورم سرطاني من قلب جنين في رحم أمه، عمره 5 شهور وإرجاع الجنين للرحم، ليكمل الحمل حتى الولادة مع فريق جراحه الأجنة في كليفلاند كلينك".
من جانبه تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع فيديو العملية، ومشاهد للعائلة بعد ولادة الأم وخروج الجنين بصحة وعافية، معربين عن كامل فخرهم واعتزازهم بنجاح الطبيب السعودي، موضحين أن هذا الإنجاز يعتبر قدوة للأجيال القادمة.
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