/667858/عفاف-زهران-القيادة-السياسية-تركزاهتمامها-على-الصعيد-في-ظل-الجمهورية-الجديدة

قالت النائبة عفاف زهران أن القيادة السياسية تسعى إلى تركيز اهتمامها على مجالات لم تكن في حسبان الرؤساء السابقين، لافتة إلى أن الحكومة تنطلق في ظل الجمهورية الجديدة للوصول إلى تنمية الأقاليم المصرية، ولذا جاء وضع الصعيد على رأس تلك الأولويات.

دوت الخليج يرصد تعليق النائبة عفاف زهران بشأن تنمية الصعيد

تنمية الصعيد

وأوضحت عفاف زهران، عضو مجلس النواب، قطاع الصعيد وتنميته وتحديث الصناعات، يقع ضمن فلسفة الرئيس السيسي من خلال تحديث الاقتصاد المصري، والنهوض به انطلاقًا من إداركه العميق بالجغرافية والمقدرات الطبيعية والبشرية التي يزخر بها الإقليم، مضيفة” والذي لطالما عانى من التهميش في فترات الحكم السابقة، وبدلًا من أن يمثل ثقل جغرافي طبقًا لما يكتنزه من ثروات مثل عبء على الدولة”.

وثمنت النائبة عفاف زهران، رؤية القيادة السياسية حول تنمية القطاع الاقتصادي المصري، وأن يشمل كافة أقاليم الدولة ومواطنيها، وأن تتكاتف كل المقدرات للانطلاق نحو تحقيق رؤية 2030 والتي ستضع البلاد في مقدمة الأمم.