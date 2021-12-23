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افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى معرض الابداعات الفنية لأسرة طلاب من اجل مصر بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الابداعات الفنية لطلاب من اجل مصر واشاد رئيس الجامعة بإبداعات الطلاب من الاعمال الفنية المتنوعة التي تم عرضها بمشاركة طلاب اسرة ( طلاب من اجل مصر ) من مختلف كليات الجامعة واكد رئيس الجامعة ان هناك اهتماماً كبيراً من الجامعة بالأنشطة الطلابية وتوفير كافة سبل الدعم للأسر الطلابية بالجامعة لإقامة فعاليات متميزة وهادفة مشيرا الى ان الجامعة تسعى الى عرض المنتجات الطلابية وتسويقها و تطوير مهارات المبدعين من طلاب الجامعة بإقامة معارض متنوعة و التواصل مع المجتمع الخارجي وضمت معروضات المعرض اعمال رسم بالقلم الرصاص ودرجاته وإبراز الظل والضوء والملامح واعمال تصوير زيتي يبرز شخصيات وموضوعات من المجتمع المصري ولوحات ديجيتال واعمال اشغال فنية. وقام رئيس الجامعة بتكريم الطلاب اصحاب المعروضات المتميزة فى المعرض بمختلف اقسامه حيث تم عمل مسابقة بين الاعمال الفنية المشاركة تم تحكيمها من خلال اساتذة قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية. رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح معرض الابداعات الفنية لطلاب من اجل مصر شهد فعاليات المعرض الدكتور احمد عبد السلام عطيتو رائد عام اسرة طلاب من اجل مصر بالجامعة والدكتور احمد عثمان وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والدكتورة بدرية حسن وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عمرو عبد القادر وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب وحضور طلابي.

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