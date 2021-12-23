/667862/فيبي-فوزي-لرئيسة-البرلمان-البحريني-مصر-تعتز-بدورالبحرين-وممارساتها-المتوازنة-في-منطقة-الخليج-العربي

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، خلال لقائة برئيسة مجلس النواب البحريني، أن مصر تعتز كثيراً بالدور المهم الذي تقوم به مملكة البحرين الشقيقة في منطقة الخليج العربي و ممارساتها المتوازنة التي تشكل إطارا للعلاقات الطيبة بين بلدان الإقليم، فضلا عما تمثله من دعم حقيقي لكل القضايا العربية .

دوت الخليج يرصد تعليق فيبي فوزي خلال لقاء رئيسة البرلمان البحريني

لقاء رئيسة البرلمان البحريني برئيس مجلس الشيوخ

وأشادت وكيل مجلس الشيوخ، بوصول المرأة في البحرين إلى منصب رئيس مجلس النواب، ما يشي بالمكانة الكبيرة التي بلغتها المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انجازات للمرأة غير مسبوقة من قبل، و أن دعم سيادته قد وصل بطموحها إلى أبعد مدى على كل المستويات التنفيذية و التشريعية و القضائية .

جاء هذا خلال مشاركتها ضمن وفد برلماني بحضور لقاء معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ، و فوزية زينل رئيسة مجلس النواب البحرينى والوفد المرافق لها .

و خلال اللقاء ، أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، مشيرًا للروابط التاريخية التي تربط مصر و البحرين على كافة المستويات ، و تطابق رؤى البلدين تجاه قضايا المنطقة و ما ارتقت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين .