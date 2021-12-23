/667863/مد-العمل-بالحملة-القومية-للتطعيم-ضد-مرض-شلل-الاطفال-في-سوهاج

اعلنت مديريه الشؤون الصحية بسوهاج عن مد العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال لتستمر اليوم وغدا لجميع الفرق الثابتة بمكاتب الصحة وذلك لضمان تطعيم كل طفل مستهدف على ارض المحافظةويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما اعلنت المديرية مساء أمس الاربعاء ٢٢ ديسمبر وخلال استعراض نتائج الحملة انه تم تطعيم ٩١٤٩٨٤ طفل بنسبه٩٩.٩% من أجمالي المستهدف ومازالت الحملة مستمرة بالفرق الثابتة اليوم وغدا .

جديرا بالذكر ان هذه الحملة تشهد اقبال كبير من المواطنين وذلك لزياده الوعى الصحي بمدى اهميه الحرص على الحصول على التطعيم لتوفير الحماية من الامراض وآن مديريه الشؤون الصحية وفرت مئات الفرق ما بين ثابت ومتحرك تجوب المدن المختلفة من منزل الى منزل ومن شقه لشقه للوصول الى كل طفل مستهدف.

فرحة في صحة سوهاج لتطعيم اكثر من مليون مواطن ضد فيروس كورونا

سادت حالة من الفرح بين العاملين بمديرية صحة سوهاج نتيجة تخطى حاجز المليون مواطن فى التطعيم ضد فيروس كورونا، مما أدخل الفرحة والسعادة على العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة .

وأكدت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة صحة سوهاج أن تخطي تطعيم اكثر من مليون مواطن ضد فيروس كورنا بمحافظة سوهاج يدل على المجهود الكبير من العاملين بمديرية صحة سوهاج، وثمرة مجهودهم على مدار الايام الماضية في مكافحة فيروس كورونا.

وأعرب العاملون في صحة سوهاج بكافة قطاعاتها عن سعادتهم الغير متناهية بهذا الانجاز لأنه سينعكس بالإيجاب على صحة المواطن السوهاجي، وحماية المواطنين واستقرار الوضع الصحي بالمحافظة.

صحة سوهاج

وأضافت وكيل صحة سوهاج أن الفرق المتنقلة تجوب كافة ارجاء المحافظة من اقصى الشمال طما وحتى دار السلام جنوبا، بالإضافة الى الفرق الثابتة، وتوجد بعض الفرق المتنقلة التي تتوجه الى بعض المنازل فى حالة عدم قدرة المواطن او صعوبة الحركة كي يتم تلقيحه ضد فيروس كورونا وسهولة الحصول علية، وأن التطعيم ضد فيروس كورونا يرفع من مناعة الفرد وهو أمن ولا ضرر فيه،

واشارت وكيل صحة سوهاج الى أن الوضع الصحي بالمحافظة مستقر نتيجة تنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان ومجهود العاملين بصحة سوهاج فى مواجهة فيروس كورونا، ودعت المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتسجيل للحصول على اللقاح لما له من تأثير على وقاية الفرد من الاصابة بفيروس كورونا.