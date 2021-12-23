نتائج اختبارات كلية الشرطة.. الرابط والخطوات

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نتائج كلية الشرطة ، منذ إعلان اللواء أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية نتائج الدفعة الجديدة من الطلبة الذين تمكنوا من تجاوز الاختبارات، ويشغل محرك البحث جوجل بحثًا مكثفًا عن المقبولين.

دوت الخليج

نتائج اختبارات كلية الشرطة

ونتائج كلية الشرطة، أمر ينتظره المئات من الطلاب الذين تجاوزا الاختبارات البدنية والصحية وأيضًا كشف الهيئة الذي يخضع إليه كافة الطلاب الذين أنهوا التعليم الثانوي.

ويبحث الطلاب الذين تجاوزا الاختبارات عن نتائج كلية الشرطة، وذلك بعد نجاحهم فى أغلب الاختبارات التى أقدموا عليها فى الأيام الماضية.

اختبارات كلية الشرطة الآن

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية الخطوات التى من خلالها يمكن الحصول على نتيجة اختبارات كلية الشرطة

ودائمًا ما تكون نتائج اختبارات كلية الشرطة على مستوى عال من الفرز والتدقيق بما يتناسب مع المهام الصعبة المحددة من قبل الكليات العسكرية حيث الحفاظ على الأمن والاستقرار.

واتساقًا مع نهج وزارة الداخلية فى الإعلان عن نتائج الاختبارات، فإنه من المتوقع أن يقوم عناصر من الوزارة بالتواصل مع الناجحين وذلك من خلال رسائل نصية أو اتصال هاتفي، وذلك لاستكمال الاجراءات المحددة بهذا الشأن.

رابط نتائج اختبارات كلية الشرطة

ويلزم على الراغبين فى الحصول على نتائج كلية الشرطة، أن يتبع الخطوات التالية، وهى الدخول إلى الموقع الخاص بالاستعلام عن نتيجة اختبارات كلية الشرطة وذلك بواسطة الرقم القومي والبيانات التى سجلها الطالب سابقًا.

رابط اختبارات كلية الشرطة هنـــــــــــــــــــــــا

وانطلاقًا من التيسير على الطلاب وأولياء الأمور، قامت وزارة الداخلية باتاحة نتائج اختبارات كلية الشرطة من خلال رابط آخر غير الموقع الرسمي لوزارة.

الآن اضغط على رابط كلية الشرطة للتعرف على النتيجة.. هنـــــــــــــــا

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تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الشروط المحددة بشأن القبول فى كليات الشرطة والتى منها أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون ملفه الجنائي خالي من أى قضايا.

كما أنه من الضروري أن يتجاوز الطالب جميع اختبارات كلية الشرطة والتى تشمل اختبارات بدنية وصحية وتأهيلية تتصل باختبار الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن أسماء الطلاب الذين تقدموا إلى اختبارات كلية الشرطة خلال الفترة الماضية حوالي 62 ألفًا و544 طالبًا.