مدبولي: هذا يوم تاريخي لعقد الجلسة ١٧٤ لمجلس الوزراء لأول مرة بمقر المجلس العاصة الادارية الجديدة

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قال الدكتور مصطفى مدبولي خلال أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن هذا اليوم هو يوم تاريخي للدروب المصرية لعقد الجلسة ١٧٤ لمجلس الوزراء وهذه الجلسة التي تعقد لأول مرة بمقر المجلس العاصة الادارية الجديدة.

يوم تاريخي لعقد الجلسة ١٧٤ لمجلس الوزراء لأول مرة بمقر المجلس العاصة الادارية الجديدة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء منذ ٥ سنوات كانت العاصمة تخطيط ورسم فقط فالدولة المصرية استطاعت أن تحقق إنجاز وتنمية في هذا المكان هو إعجاز بكل المقاييس، متابعا:" هذ فضل وكرم من الله ولولا متابعة القيادات السياسية اليومية لم نكن متواجدين هنا".

وأشار إلى أن هذا العمل يستغرق ٢٠ عاما واليوم وبعد ٥ سنوات حجم العمل بات فخرا لنا لبدأ جمهورية جديدة، فالدولة تتحرك لكل شبر في مصر، فالاسبوع القادم ستزور محافظات اخرى. فالعمل والانتاج شعار الجمهورية الجديدة.

وفي سياق منفصل دوت الخليج ينشر القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء وهي كالتالي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة خاصة بمساحة 4933.22 فدان، بناحية جرجوب، محافظة مطروح، وذلك لاستخدامها فى إقامة ميناء تجاري.

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كما أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة 11.9 فدان، ناحية أبو الريش قبلى، محافظة أسوان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة مشروع محطة معالجة صرف صحى.

وأيضًا الموافقة على تفويض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى التوقيع على تجديد اتفاقية الحكومة المصرية مع شركة "ميكروسوفت"، وعقد الدعم الفنى الموحد للحكومة، وذلك لتوفير رُخص البرامج للحكومة المصرية، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى فى عدد من القطاعات، مشيرًا إلى إصدار عملة متداولة فئة الجنيه الواحد بمناسبة الاحتفال بمرور 70 عاماً على عيد الشرطة، تخليداً لذكرى المناسبة المحتفى بها.

اعتماد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية، المنعقدة بتاريخ 20/12/2021 بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال؛ للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 62 مشروعا، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، كما اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، والخاصة بعدد 30 منازعة.

وأشار البيان أن مجلس الوزراء محاضر التسويات التى تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، والتى تضمنت 42 طلب تصالح، كما وافق على الاشتراطات الخاصة بموسم العمرة لأشهر: رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك لكل من المعتمر ولشركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة، وذلك بعد قرار المملكة العربية السعودية ببدء استقبال المعتمرين المصريين، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع: موافقة المجلس على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (50) بتاريخ 19/12/2021، وأيضًا على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ وذلك لاستخدامها في إقامة منطقة صناعات متطورة لدباغة الجلود.

واختتم: الموافقة على مشروع القرار المعروض من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين ( أ )، و(ب)، طبقا لحكم المادة (١١) من قانون الاستثمار الخاصة بالحوافز الاستثمارية، وفي هذا الصدد استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شروط وضوابط الحصول على الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) للمشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد قائمة بالمشروعات التي تستفيد من هذه الموافقة الواحدة من قبل جميع الوزرات، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار.