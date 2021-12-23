رسمياً.. تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد بالدوري الإنجليزي

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تأجيل مباراة ليفربول وليدز يونايتد، لوقت لاحق، في لقاء الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مباراة ليفربول وليدز يونايتد في البوكسينج داي، بالأحد القادم في الساعة الثانية والنصف مساء، على ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

وأفادت الرابطة في بيان: "بعد دراسة طلبات التأجيل التي وصلتنا من ناديي ليدز وواتفورد بسبب إصابة بعض اللاعبين بفيروس كورونا وافقنا على تأجيل مباريات الناديين المتأثرين في البوكسينج داي".

البوكسينج داي

هناك مباراة أخرى قد تم تأجيلها أيضًا في "البوكسينج داي"، وهي بين ولفرهامبتون وواتفورد، وكانت في نفس موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد.

وضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين سيقام يوم 3 يناير، بينما يتقابل تشيلسي مع توتنهام في الجهة الأخرى.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.

تشكيل ليفربول لمواجهة ليستر سيتي

حراسة المرمى: كويمين كيليهير

الدفاع: كونور برادلي – جو جوميز – بيلي كوميتو – كوستاس تسيميكاس

الوسط: تايلر مورتون – جوردان هندرسون – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: نيكو ويليامز – تاكومي مينامينو – روبرتو فيرمينو

وتواجد على دكة البدلاء: بيتالوجا – إبراهيما كوناتيه – جيمس ميلنر – نابي كيتا – ديوجو جوتا- جوردون – بيك – كوينساه - ولتمان