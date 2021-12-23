/667867/استجابة-للنائب-أحمد-ادريس-رئيس-البنك-الزراعى-يفتح-باب-منح-السلف-لمزارعى-القصب

اعلن علاء فاروق رئيس البنك الزراعى المصرى، انه تقرر فتح باب منح السلف لجميع مزارعى القصب بالكامل بنسبة مائه فى المائه.

دوت الخليج وجاء هذا القرار استجابة لنائب الاقصر احمد ادريس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن والذى قدم طلب احاطة حول وقف منح السلف وحددت لجنة الزراعة بمجلس النواب موعدا لمناقشته الاسبوع القادم رئيس البنك الزراعى يفتح باب منح السلف لمزارعى القصب واكد النائب احمد ادريس انه تلقى تأكيد من رئيس البنك الزراعى بان بداية فتح السلف من اول كتوبر من كل عام وينتهى الفتح ٣١يوليو من العام التالى . ووجه نائب الاقصر احمد ادريس عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن رسالة شكر لرئيس البنك الزراعى وجميع العاملين بالبنك على تلك الاستجابة التى أسعدت جميع مزارعى القصب وايضا الشكر لرئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصرى.

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