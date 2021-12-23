/667868/أهالي-شرق-النيل-ببني-سويف-يستغيثون-من-إنبعاث-الرائحة-الكريهة

يعاني أهالي وسكان مدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، من إنبعاث من الرائحة الكريهة نتيجة وجود أحد المصانع للمنتجات الغذائية والدجاج، مما يسبب ضررا كبيرا على المواطنين وينفر جميع المارة التى تؤدي إلى الأمراض.

أهالي شرق النيل ببني سويف يستغيثون من إنبعاث الرائحة الكريهة

ويناشد أهالي المنطقة الدكتور محمد هاني هاني محافظ بني سويف ومسئولي جهاز المدينة التدخل لوضع حلا لهذه الرائحة بغلق المصنع أو تفادي هذه الرائحة في أقرب وقت، مشيرين إلى أنهم يلتزمون منازلهم ولا يخرجون إلا للضرورة القصوى بسبب الرائحة الكريهة التي تنبعث في الهواء.

وأكدا سكان وأهالي المدينة بشرق النيل أن الرائحة الكريهة تزداد يوما بعد يوم، وإذا إستمر الوضع على نا هو عليه سيضطرون للهجرة لمكان أخر بالمحافظة، متمنين تكاتف جميع المسئولين والجهات المختصه لوقف هذه الرائحة حرصا على سلامتهم وسلامة أطفالهم.