/667872/رئيس-الوزراء لابد-من-مراجعة-منظومة-الدعم وهذا-ما-نعمل-عليه

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها موروثات لعقود طويلة وظلت دون النظر لاعادة مراجعة هذه النظم والاليات وما اذا كانت تستهدف الدعم.

رئيس الوزراء: لابد من مراجعة منظومة الدعم وهذا ما نعمل عليه

وأكد لابد من مراجعة منظومة الدعم وهو ما نعمل عليه فأعداد ليست بالقليلة تأخد الدعم وهي غير مستحقة.

الحكومة ليست منفصلة عن الشعب

وتابع خلال مؤتمر صحفي ونحن نقولها بمنتهى الشفافية نحن كدولة لابد من مراجعة هذه المنظومة فالحكومة ليست منفصلة عن الشعب فمنذ ٤ سنوات كان دعم المحروقات ١٢٨ مليار جنيه كانت على حساب حاجات كثيرة جدا والان بات ١٧ مليار. فقط الدعم به الهيكلة، والمبلغ المتبقى بعد توفيره لصالح استثمارات افادت جميع المواطنين.

وأشار إلى كل سنة لدينا زيادة سكانية تؤثرعلى التنمية، ويهمنا توفير السلع الاساسية وأن يكون بقدر الإمكان الاحتياطات موفرة للمواطنين ل٦ أشهر.

وأضاف الكثير من السلع تزيد اسعارها ونحن بتوجيهات القيادة السياسية نعمل على توفيرالسلع الاساسية.