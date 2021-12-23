محافظ الشرقية يوجه بتجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع وقت الأزمات والأمطار

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بضرورة تجهيز فرق طوارئ للتدخل السريع فى وقت الأزمات والكوارث ووضع خطة بأسلوب إخلاء المواطنين من الأماكن التى تضار من الأمطار وتجهيز معسكرات إيواء فى حالات الطوارئ.





وكلف المحافظ -خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء- بتكثيف أعمال شفط وكسح مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع وإزالة آثارها وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى عقب تعرض المحافظة لموجه من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة، مشددا على استمرار رفع درجة الاستعدادات لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية مع استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتدخل المباشر والسريع والعمل على حل أى مشكلة تطرأ على الفور بنطاق المحافظة.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية قامت بدفع معدات وسيارات شفط مياه الأمطار المتراكمة بالشوارع لرفعها من الشوارع لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأهاب غراب، بالمواطنين بالابتعاد عن أعمدة الإنارة بالشوارع وخاصة وقت سقوط الأمطار والإبلاغ عن أى أعطال بالأعمدة أو فى حالة وجود ماس كهربائى بها حرصا على سلامة المواطنين.

كانت مدن وقرى محافظة الشرقية قد تعرضت لموجة من الأمطار الشديدة وانتشرت السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء وانخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة.

وفى سياق آخر، أعلن محافظ الشرقية أنه تقرر تفعيل خدمة الرسائل القصيرة (SMS) للمواطنين المتعاملين مع المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عبر التطبيق الموحد الخاص بالمراكز التكنولوجية لإخطار المواطن بموقف الطلب أو الخدمة الخاصه به.

وأوضح المحافظ أن تفعيل خدمة (SMS) بالمراكز التكنولوجية يأتى ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتخفيف العبء والجهد والوقت عن كاهل المواطنين وتخفيف أعداد المترددين على المراكز التكنولوجية لمتابعة مراحل وإجراءات تنفيذ طلباتهم المقدمه بالمراكز التكنولوجية.

وقال الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ أن المراكز التكنولوجية المتواجدة بنطاق المحافظة تقدم 141 خدمة متنوعة للمواطنين من خلال 19 مركزا تكنولوجيا متواجدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، فضلا عن تواجد خدمة المراكز التكنولوجية المتنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين بالمناطق الأكثر كثافة، بالإضافة إلى تفعيل بوابة "خدمات المحليات" والتى تتيح للمواطنين 42 خدمة متنوعة بداية من تقديم الطلب إلكترونيا والحصول على الخدمة وسداد الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكترونى فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى.

وأكد نائب المحافظ، أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.