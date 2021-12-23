/667872/رئيس-الوزراء أعداد-كبيرة-من-المواطنين-لا-يستحقون-الدعم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها موروثات لعقود طويلة وظلت دون النظر إليها،حيث أن مراجعة هذه النظم والآليات وما اذا كانت تستهدف الدعم.

دوت الخليج

رئيس الوزراء: لابد من مراجعة منظومة الدعم وهذا ما نعمل عليه

وأكد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، على أنه لابد من مراجعة منظومة الدعم، مضيفًا:” هذا ما نعمل عليه الآن فأعداد ليست بالقليلة تأخد الدعم وهي غير مستحقة.

رئيس الوزراء: الحكومة ليست منفصلة عن الشعب

وتابع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر صحفي:” نقولها بمنتهى الشفافية نحن كدولة لابد من مراجعة هذه المنظومة فالحكومة ليست منفصلة عن الشعب فمنذ ٤ سنوات كان دعم المحروقات ١٢٨ مليار جنيه كانت على حساب حاجات كثيرة جدا والان بات ١٧ مليار. فقط الدعم به الهيكلة، والمبلغ المتبقى بعد توفيره لصالح استثمارات افادت جميع المواطنين.

وأشار إلى كل سنة لدينا زيادة سكانية تؤثرعلى التنمية، ويهمنا توفير السلع الاساسية وأن يكون بقدر الإمكان الاحتياطات موفرة للمواطنين ل٦ أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي:” الكثير من السلع تزيد أسعارها ونحن بتوجيهات القيادة السياسية نعمل على توفيرالسلع الأساسية.