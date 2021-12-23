/667873/رئيس-الوزراء-العاصمة-الادارية-مخططة-لاستيعاب-تقدم-٢٠٠-سنة-قدام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التنمية التي تشهدها العاصمة الادارية هي مرحلة أولى، مؤكدًا أن الحكومة تقوم بتحديث كامل لمنظومة العمل الحكومي ورقمنته.

رئيس الوزراء: العاصمة الإدارية مخططة لاستيعاب تقدم مصر ٢٠٠ سنة قدام

وتابع رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي:” إن القرن ١٨ تم إنشاء عاصمة جديدة لمصر في القاهرة الخديوية وانشئت الحي الذي وظللنا به ١٥٠ عام”.

وأكد رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، أن العاصمة الادارية الجديد مخططة لتقدم مصر ٢٠٠ سنة قدام، وتهف لربطها فهي مدينة من مدينة الجيل الرابع والتي ستطبق بكل المدن الاخرى.

مدبولي يجتمع بالحكومة في العاصمة الإدارية

هذى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس صباح اليوم، أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بالترحيب بأعضاء الحكومة في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، معبرا عن أن هذا اليوم يعد يوماً تاريخياً، وذلك بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكداً في هذا السياق أن اجتماعنا اليوم في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطي حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات.