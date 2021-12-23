/667874/مدبولي-مسابقة-لتلقي-اقتراحات-جديدة-لاسم-العاصمة-الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مسابقة لتلقي اقتراحات جديدة لاسم العاصمة الإدارية، وتكون المسابقة مفتوحة لكافة الفئات.

وأشار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى أنه بالعاصمة الإدارية عدد من المقار للسفارات الدبلوماسية، مضيفا:” نتوقع أنه بمنتصف العام القادم من الممكن إتاحة عدد من المقرات للسفارات.

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عقد اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال أول اجتماع للحكومة بكامل هيئتها فى مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن هذا اليوم هو «يوم» تاريخي للدولة المصرية، حيث تٌعقد الجلسة ١٧٤ لمجلس الوزراء وهذه الجلسة تعقد لأول مرة بمقر المجلس العاصة الادارية الجديدة.

الجمهورية الجديدة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي:” منذ ٥ سنوات كانت العاصمة تخطيط ورسم فقط فالدولة المصرية استطاعت أن تحقق إنجاز وتنمية في هذا المكان هو إعجاز بكل المقاييس، متابعا:" هذ فضل وكرم من الله ولولا متابعة القيادات السياسية اليومية لم نكن متواجدين هنا".

وأشار إلى أن هذا العمل يستغرق ٢٠ عاما واليوم وبعد ٥ سنوات حجم العمل بات فخرا لنا لبدأ جمهورية جديدة، فالدولة تتحرك فى كل شبر في مصر، فالاسبوع القادم سنزور محافظات أخرى.