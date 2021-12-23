/667875/موعد-مباراة-الزمالك-القادمة-ضد-غزل-المحلة-والقنوات-الناقلة

يلتقي الزمالك مع غزل المحلة السبت المقبل في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز أمام غزل المحلة، لحصد الثلاث نقاط من المباراة أمام المحلة، وتعديل ترتيبه في جدول ترتيب الدوري.

موقف الفريقين في الدوري

ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 16 نقطة من أصل 7 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في لقاء وخسر أمام الأهلي، وسجل 13 هدف، فيما تلقت شباكة 7 أهداف.

ويدخل غزل المحلة المباراة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقطة من أصل 7 مباريات، نجح في تحقيق الفوز في مباريتين، وتعادل في 4 لقاءات وخسر أمام الأهلي، وسجل 10 هدف، فيما تلقت شباكة 7 أهداف.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في المباراة السابقة له في بطولة الدوري الممتاز، على المقاولون العرب بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة السابعة من منافسات البطولة.

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

تصريحات مرتضى منصور

خرج المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، بعدة تصريحات أعلن خلالها عن فتح باب الترشح للإنتخابات يوم الأربعاء القادم، بجانب الكشف عن سبب استبعاد هاني زادة من قائمته.

وأشارخلال فيديو مصور له نشره على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بأن المجلس سيحاول حل قضية شيكابالا ومحمد إبراهيم.

- ان شاء الله الزمالك سيخرج من هذه الكبوة الكبيرة، الزمالك نادي عظيم، أمير مرتضى منصور سافر على حسابه إلى الإمارات ليلتقي بمسؤولين من فيفا وبعد ذلك سيتوجه من هناك إلى البرتغال لكي ينهي كل الأزمات التي تركتها اللجنة

محمود شيكابالا

-اللجنة تركت قضايا محمود شيكابالا ومحمد إبراهيم حتى أصبحت أحكامًا نهائية، قضية الأخير كانت أول الأسباب لقرار استبعاد هاني زادة من القائمة -اللجنة السابقة تقاعست في حل عدد من القضايا الأخرى مثل جروس ومعروف يوسف وغيره.