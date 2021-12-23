خاص..فادي خفاجة عن أزمته الصحية: «عربية دخلت غلط فيا..وكنت مخضوض من كتر الدم»

/667877/خاصفادي-خفاجة-عن-أزمته-الصحية-عربية-دخلت-غلط-فياوكنت-مخضوض-من-كتر-الدم

حالة من الجدل أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، حول الفنان فادي خفاقة، بعدما أعلن عن تعرضه لوعكة صحية مفاجأة، مشيرا إلى أنه تعرض لحادث سير، نتيجة مخالفة سيارة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مرض الفنان فادي خفاجة

وقال فادي خفاجة في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، كاشفا عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له: “كانت حادثة بالعربية، كانت داخلة غلط، فاتخبط جامد في الدريكسيون والقزاز اللي جنبي”.

وأضاف: “ حصلي فتح في ودني واتخيط الحمدلله مع بعض الكدمات اللي موجودة دلوقتي، ونقلوني للمستشفى دلوقتي، والحمدلله اتخيطت بشكل كويس، وروحت بعد الفجر بشوية”.

فادي خفاجة يكشف تطورات حالته الصحية

وتابع خفاجة كاشفا عن تطورات حالته الصحية: “الحاثة كانت بسيطة بس الخضة اللي حصلت والدم اللي نزل من وشي كان يخض، وربنا رزقني بدكتور تجميل شاطر جدا عمل اللي عليه كله بحيث إن الودن تفضل على الشكل العادي بتاعها، وبتابع مع دكاترة في البيت”.

وتابع: “الحمدلله بفضل الله ودعوات كل الناس الحالة أحسن دلوقتي الحمدلله”.

فادي خفاجة في طريقه للسباق الرمضاني 2022

وأشار خفاجة، في تصريحه لـ دوت الخليج، أنه يستعد للتعاقد على عمل درامي جديد للمشاركة في رمضان 2022، لكنه يواصل قراءة السيناريو الخاص بالعمل، مشيرا إلى أنه يحضر لعمل مسرحي خلال تلك الفترة، فقال: “دلوقتي أنا بعمل مسرحية اسمها أمر تكليف بتحكي عن موقعة البرس اللي كانت في مسلسل الاختيار 1 بس عاملينها علي المسرح و دي بتكليف من سيادة الوزيرة”.

فادي خفاجة ومشاركته في مسلسل حد فاصل

وكان قد صرح الفنان فادي خفاجة عن دوره في مسلسل “حد فاصل” قائلا : «الحمد لله أنا مبسوط بالمشاركة دي مع الأستاذ تامر حمزه،اشتغلت معاه كذا مره وهو مساعد مخرج، و دي أول مره أشتغل معاه و هو مخرج و ده شئ أنا مبسوط بيه جدا».

و أعرب عن سعادته بالتعاون مع شركة الانتاج ول القائمين عن العمل:«أول مره ليا مع الأستاذ محمد ابراهيم المؤلف و شركة الانتاج شركة محترمة جدا بتوفرلنا كل اللي بيبقي مطلوب عشلن المسبسب يطلع بأحسن صورة ليه».