/667878/رئيس-الوزراء-متحور-أوميكرون-هو-الأسرع-انتشارا-وأعراضة-أقل-من-المتحورات-الأخرى

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الفترة التي تمر بها البلاد تضارع الحرب العالمية، مشيرا إلى أن هناك أكثر من سيناريو بشأن الدعم ولكن ندرس بالطبع آثاره السلبية وبعد ذلك سنعذ موازنة الدولة بتصور بشأن الدعم.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس مصطفى مدبولي، بأعضاء مجلس الوزاء، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديد.

رئيس الوزراء: أوميكرون سيصبح المتحور السائد عالميا خلال شهور

وعن متحور أوميكرون، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن متحور أوميكرون هو أسرع انتشارا ولكنه أقل حدة في الإصابة، وخلال شهور اقل التوقعات إن كل المصابين بكورونا سيصابوا بالمتحور الجديد ولكنه لا يعلو كنزلة برد.

كما أشار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى أن مصر ١١٥ مليون جرعة لتطعيم عدد اكثر من ٥٣ مليون جرعة، ولكن مازال لدينا كمواطنين ثقافة رفض اللقاح ووضعنا إجراءات اشتراطية للتعامل إلا الحصول على اللقاح.

وتسائل رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، قائلًا:” بأي منطق يدفع الوطن فلوس لصالح شهادة لقاح دون أن يحصل عليه، مضيفا: نحن تحتاج لتوعية للمواطنين فاللقاح متوافر وكل من يحصل عليه تكون الإصابة أقل ضررا.