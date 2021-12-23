بعد تألقه في فيلم برا المنهج.. من هو الطفل المعجزة عمر شريف؟

استطاع الطفل عمر شريف الذي لقبه الجمهور بالطفل المعجزة في فيلم برا المنهج، أن يُجذب الأنظار إليه في وقتًا قصير، من العرض الأول للعمل في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية، حيث استطاع عمر شريف في فيلم برا المنهج أن يؤدي الدور بسلاسة كما وجهه المخرج عمرو سلامة أثناء فترة التصوير.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية معلومات عن الطفل المعجزة عمر شريف - بدأ عمر شريف التمثيل في عمر 11 عامًا - فيلم برا المنهج هو أولى تجارب عمر شريف التمثيلية حيث أنه لم يسبق له التمثيل من قبل - درس الطفل المعجزء التمثيل من أجل فيلم برا المنهج وذلك برفقة باقي الأطفال الذين ظهروا معه - يحب عمر شريف غناء الراب - يمارس الطفل عمر شريف لعب كرة القدم - اجرى عمر اختبارات كثيرة وسط أطفال حتى تم اختياره لبطولة برا المنهج - حرص المخرج عمرو سلامة بخضوع عمر شريف إلى تجربة أداء للطفل عمر وطفل آخر بملابس الشخصية قبل أن يقع الاختيار الأخير عليه فيلم برا المنهج تدور أحداث فيلم برا المنهج طفل يتيم يحاول اكتساب احترام زملائه من خلال دخول منزل مهجور أمام المدرسة يخاف الأولاد المرور بقربه، ليكتشف أن الذي يسكنه رجل عجوز يعيش هناك مختبئاً من العالم. تنشأ صداقة وعلاقة تربوية بين الصبي والرجل العجوز ما يدفع بهما إلى رحلة لاكتشاف الذات. فيلم برا المنهج بطولة النجم ماجد الكدواني بالاشتراك مع النجمة روبي والطفل عمر الشريف وأسماء أبو اليزيد وأحمد خالد صالح ودنيا ماهر. وهو قصة وإخراج عمرو سلامة وسيناريو وحوار خالد دياب وعمرو سلامة.

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